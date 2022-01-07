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В России разбился вертолет с пассажирами: какая причина и что известно

В результате авиакатастрофы в России погибли два человека

сегодня, 08:30
Автор:

Козлова Альбіна
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В Российской Федерации ночью 7 января произошла трагедия. В республике Башкиростан разбился вертолет, в котором находились три человека. Об этом сообщает сайт resbash.

В России разбился вертолет с пассажирами: какая причина и что известно

На месте события работали спасатели, фото МЧС РФ

Известно, что инцидент произошел в Благовещенском районе, недалеко от села Карагайкуль. Ночью была сильная вьюга, когда вертолет Еврокоптер AS350 взлетел. Пролетел он недолго и упал посреди леса.

Как сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных дел в Башкирии, событие произошло около двух часов ночи. Частный вертолет должен был доставить двух пассажиров из Уфы в село Павловка, что находится в Нуримановском районе.

Спасатели обнаружили на месте трагедии одного погибшего. Еще два человека получили травмы. Один из пациентов скончался при его транспортировке в больницу. Третий потерпевший получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. Предварительно известно, что в авиакатастрофе погиб 36-летний бизнесмен и владелец базы отдыха.

Вероятной причиной аварии может быть плохая видимость и погодные условия. Впрочем, причины и обстоятельства будут устанавливаться представителями транспортной прокуратуры и следователями Следственного комитета России в Башкирии, прибывшими на место происшествия. Пока версий по причинам гибели людей следствие не выдвигает.

На месте работало 25 спасателей приволжского поисково-спасательного отряда, которые деблокировали пострадавших и передали медикам.

Как сообщал портал "Комментарии", в России произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе. В Амурской области на заводе 5 января утром прогремел взрыв и разгорелся пожар. Там загорелась одна из установок 1-40 Р1, когда там проводили пусконаладочные работы. Сразу после возгорания сработала штатная система пожаротушения. На месте происшествия началось факельное горение.

В России разбился вертолет с пассажирами: какая причина и что известно - фото 2
В России разбился вертолет с пассажирами: какая причина и что известно - фото 3


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Источник: https://resbash.ru/news/proishestviya/2022-01-07/v-bashkirii-ruhnul-chastnyy-vertolet-odin-chelovek-pogib-2646031
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