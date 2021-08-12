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В России разбился вертолет с туристами

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" совершил жесткую посадку в районе Курильского озера

сегодня, 02:48
Автор:

Ольга Чародий

В России на Камчатке разбился вертолет Ми-8, семь человек выжили после падения.

В России разбился вертолет с туристами

Вертолет (фото из открытых источников)

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Вертолет разбился в Кроноцком заповеднике.

"Выжившими подняты семь человек", — сказал источник, отметив, что поиски остальных продолжаются.
Ребенок был среди пассажиров вертолета, упавшего на Камчатке. Двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" совершил жесткую посадку в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительным данным, на борту было от 14 до 17 человек. На место происшествия вылетел борт Центра медицины катастроф, а в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.

Напомним, В Индии потерпел крушение вертолет Advanced Light Helicopter (ALH) Dhruv. Об этом сообщает издание Xinhua. Как стало известно, инцидент произошел вчера, 3 августа, в индийском штате Пунджаб, что на границе с Пакистаном. Военный вертолет рухнул в озеро, когда пролетал над дамбой. На борту винтокрылой машины находились два пилота.  Сообщается, что вертолет Воздушных сил Индии вылетел из города Патханкот и выполнял плановый полет. 

На данный момент неизвестно, что могло стать причиной катастрофы. На место падения прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что недалеко от населённого пункта под названием Америли, что в Ираке, потерпел крушение вертолет МИ-17 с военными на борту. Сообщается, что воздушное судно Военно-воздушных сил Ирака разбилось во время выполнения военной операции. 


 


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/783855
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