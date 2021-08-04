В Индии военный вертолет разбился, пролетая над дамбой

В Индии потерпел крушение вертолет Advanced Light Helicopter (ALH) Dhruv. Об этом сообщает издание Xinhua.

В Индии разбился вертолет. Фото: hindustantimes.com

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 4 августа, в индийском штате Пунджаб, что на границе с Пакистаном. Военный вертолет рухнул прямиков в озеро, когда пролетал над дамбой. На борту винтокрылой машины находилось два пилота.

Сообщается, что вертолет Воздушных сил Индии вылетел из города Патханкот и выполнял плановый полет.

На данный момент неизвестно, что могло стать причиной катастрофы. На место падения прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что недалеко от населённого пункта, под названием Америли, что в Ираке потерпел крушение вертолет МИ-17 с военными на борту. Сообщается, что воздушное судно Военно-воздушных сил Ирака разбилось во время выполнения военной операции. В результате происшествия погибло пять человек. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Николаевщине потерпел крушение вертолет МИ-2. На его борту находилось два человека (пилот и его помощник). После падения летательного аппарата на площади шесть квадратных метров образовался пожар. Сообщается, что в результате происшествия погибли все члены экипажа. На место событий прибыли сотрудники спасательной службы, которые ликвидировали возгорание. Причины авиакатастрофы устанавливаются. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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