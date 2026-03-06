В России рекордный рост с начала войны: что подорожало

В России зафиксировали резкий рост цен на водку. С начала года по 2 марта средняя стоимость одного литра этого алкогольного напитка увеличилась на 6,11%. Об этом сообщает издание "Верстка".

Цена на водку в россии

Как говорится, средняя цена литра водки в стране выросла с 897,33 рубля до 952,17 рубля. В пересчете это примерно с 493,53 до 523,69 гривны.

По данным журналистов, это самое быстрое подорожание водки, по меньшей мере, с момента начала полномасштабной войны России против Украины.

Одной из основных причин роста цен стало повышение акциза на крепкий алкоголь. С начала 2026 года акциз на напитки крепостью свыше 18 градусов вырос на 11,35%.

Для сравнения, в 2025 году аналогичный акциз уже повышался на 10,61%.

Эксперты отмечают, что дальнейшее повышение налогов и экономические проблемы могут и дальше влиять на стоимость алкоголя на российском рынке.

Россия продолжает расширять военную инфраструктуру вблизи границ стран НАТО, несмотря на значительные ресурсы, которые она тратит на войну против Украины. Об этом говорится в отчете литовской разведки об угрозах национальной безопасности на 2026 год. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что

В документе говорится, что Москва постепенно реализует планы по увеличению военной мощи, которые были объявлены еще в декабре 2022 года. В частности, российские бригады, расположенные вдоль восточных границ НАТО, расширяют до уровня дивизий. Кроме того, формируются новые воинские части. В литовской разведке предупредили, что пока Россия привлекает значительную часть ресурсов в войне против Украины, однако в случае ее завершения ситуация может быстро измениться.

