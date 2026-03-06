В России рекордный рост с начала войны: что подорожало

Рубрики
В России зафиксировали резкий рост цен на водку. С начала года по 2 марта средняя стоимость одного литра этого алкогольного напитка увеличилась на 6,11%. Об этом сообщает издание "Верстка".
Цена на водку в россии
Как говорится, средняя цена литра водки в стране выросла с 897,33 рубля до 952,17 рубля. В пересчете это примерно с 493,53 до 523,69 гривны.
По данным журналистов, это самое быстрое подорожание водки, по меньшей мере, с момента начала полномасштабной войны России против Украины.
Одной из основных причин роста цен стало повышение акциза на крепкий алкоголь. С начала 2026 года акциз на напитки крепостью свыше 18 градусов вырос на 11,35%.
Для сравнения, в 2025 году аналогичный акциз уже повышался на 10,61%.
Эксперты отмечают, что дальнейшее повышение налогов и экономические проблемы могут и дальше влиять на стоимость алкоголя на российском рынке.