Россия В России рекордный рост с начала войны: что подорожало
В России рекордный рост с начала войны: что подорожало

В России резко подорожала водка: за два месяца цены выросли более чем на 6%

6 марта 2026, 21:56
Автор:
Ткачова Марія

В России зафиксировали резкий рост цен на водку. С начала года по 2 марта средняя стоимость одного литра этого алкогольного напитка увеличилась на 6,11%. Об этом сообщает издание "Верстка".

В России рекордный рост с начала войны: что подорожало

Цена на водку в россии

Как говорится, средняя цена литра водки в стране выросла с 897,33 рубля до 952,17 рубля. В пересчете это примерно с 493,53 до 523,69 гривны.

По данным журналистов, это самое быстрое подорожание водки, по меньшей мере, с момента начала полномасштабной войны России против Украины.

Одной из основных причин роста цен стало повышение акциза на крепкий алкоголь. С начала 2026 года акциз на напитки крепостью свыше 18 градусов вырос на 11,35%.

Для сравнения, в 2025 году аналогичный акциз уже повышался на 10,61%.

Эксперты отмечают, что дальнейшее повышение налогов и экономические проблемы могут и дальше влиять на стоимость алкоголя на российском рынке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия продолжает расширять военную инфраструктуру вблизи границ стран НАТО, несмотря на значительные ресурсы, которые она тратит на войну против Украины. Об этом говорится в отчете литовской разведки об угрозах национальной безопасности на 2026 год.
В документе говорится, что Москва постепенно реализует планы по увеличению военной мощи, которые были объявлены еще в декабре 2022 года. В частности, российские бригады, расположенные вдоль восточных границ НАТО, расширяют до уровня дивизий. Кроме того, формируются новые воинские части. В литовской разведке предупредили, что пока Россия привлекает значительную часть ресурсов в войне против Украины, однако в случае ее завершения ситуация может быстро измениться.



Источник: https://t.me/svobodnieslova/8511
