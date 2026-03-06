У Росії рекордне зростання з початку війни: що подорожчало

У Росії зафіксували різке зростання цін на горілку. З початку року до 2 березня середня вартість одного літра цього алкогольного напою збільшилася на 6,11%. Про це повідомляє видання "Верстка".

Ціна на горілку в Росії

Як зазначається, середня ціна літра горілки в країні зросла з 897,33 рубля до 952,17 рубля. У перерахунку це приблизно з 493,53 до 523,69 гривні.

За даними журналістів, це найшвидше подорожчання горілки щонайменше з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України.

Однією з основних причин зростання цін стало підвищення акцизу на міцний алкоголь. З початку 2026 року акциз на напої міцністю понад 18 градусів зріс на 11,35%.

Для порівняння, у 2025 році аналогічний акциз уже підвищували на 10,61%.

Експерти зазначають, що подальше підвищення податків і економічні проблеми можуть і надалі впливати на вартість алкоголю на російському ринку.

