Росія У Росії рекордне зростання з початку війни: що подорожчало
У Росії рекордне зростання з початку війни: що подорожчало

У Росії різко подорожчала горілка: за два місяці ціни зросли більш ніж на 6%

6 березня 2026, 21:56
Автор:
Ткачова Марія

У Росії зафіксували різке зростання цін на горілку. З початку року до 2 березня середня вартість одного літра цього алкогольного напою збільшилася на 6,11%. Про це повідомляє видання "Верстка".

У Росії рекордне зростання з початку війни: що подорожчало

Ціна на горілку в Росії

Як зазначається, середня ціна літра горілки в країні зросла з 897,33 рубля до 952,17 рубля. У перерахунку це приблизно з 493,53 до 523,69 гривні.

За даними журналістів, це найшвидше подорожчання горілки щонайменше з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України.

Однією з основних причин зростання цін стало підвищення акцизу на міцний алкоголь. З початку 2026 року акциз на напої міцністю понад 18 градусів зріс на 11,35%.

Для порівняння, у 2025 році аналогічний акциз уже підвищували на 10,61%.

Експерти зазначають, що подальше підвищення податків і економічні проблеми можуть і надалі впливати на вартість алкоголю на російському ринку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія продовжує розширювати військову інфраструктуру поблизу кордонів країн НАТО, попри значні ресурси, які вона витрачає на війну проти України. Про це йдеться у звіті литовської розвідки щодо загроз національній безпеці на 2026 рік.
У документі зазначається, що Москва поступово реалізує плани зі збільшення військової потужності, які були оголошені ще у грудні 2022 року. Зокрема, російські бригади, розташовані вздовж східних кордонів країн НАТО, розширюють до рівня дивізій. Крім того, формуються нові військові частини. У литовській розвідці попередили, що поки Росія залучає значну частину ресурсів у війні проти України, однак у разі її завершення ситуація може швидко змінитися.



