У Росії рекордне зростання з початку війни: що подорожчало

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Росії зафіксували різке зростання цін на горілку. З початку року до 2 березня середня вартість одного літра цього алкогольного напою збільшилася на 6,11%. Про це повідомляє видання "Верстка".
Ціна на горілку в Росії
Як зазначається, середня ціна літра горілки в країні зросла з 897,33 рубля до 952,17 рубля. У перерахунку це приблизно з 493,53 до 523,69 гривні.
За даними журналістів, це найшвидше подорожчання горілки щонайменше з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України.
Однією з основних причин зростання цін стало підвищення акцизу на міцний алкоголь. З початку 2026 року акциз на напої міцністю понад 18 градусів зріс на 11,35%.
Для порівняння, у 2025 році аналогічний акциз уже підвищували на 10,61%.
Експерти зазначають, що подальше підвищення податків і економічні проблеми можуть і надалі впливати на вартість алкоголю на російському ринку.