Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) в России "Кристалл" решил назвать водку в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile пишут РосСМИ.

В России решили назвать водку в честь Трампа

Предприятие подало заявку на регистрацию бренда Trump, под которым можно будет выпускать водку, бренди, ликеры, вина, ром, пиво и другие алкогольные и безалкогольные напитки.

За десять месяцев 2025 года продажи водки снизились на 3,7 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, до 60,22 миллиона декалитров.

КЛВЗ "Кристалл" располагается в Обнинске Калужской области, входит в алкогольную группу "Кристалл". Сейчас заводу принадлежат права на 125 товарных знаков.

Ранее стало известно, что Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) 8 октября получил декларацию о соответствии на выпуск водки "Путинка Классическая", что дает ему право реанимировать популярный в прошлом бренд. Эксперты полагают, что возвращение на рынок будет сложным из-за высокой конкуренции.

Отметим, что в США имеется оригинальная водка в честь Дональда Трампа, еще в прошлом году президент США расширил свой бизнес, запустив линейку премиальной водки Trump Super Premium. Бутылка водка стоит почти $6000 за объем в 750 мл. Несмотря на то, что оценка водки среди потребителей только 3,4 звезды из 5 на основе пяти отзывов, цена продукта остается высокой.

Покупателям предлагают премиальную гравировку на бутылке за дополнительные $59,99, подарочную записку за $7,99 и возможность оформления алкоголя в качестве подарка, что прибавит еще $19,99 к стоимости за поздравительную открытку. Доступна также опция ускоренной обработки заказа за дополнительные $19,99.

