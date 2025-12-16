Калузький лікеро-горілчаний завод (КЛВЗ) у Росії "Кристал" вирішив назвати горілку на честь американського президента Дональда Трампа. Про це з посиланням на сервіс перевірки контрагентів Rusprofile пишуть РосЗМІ.

У Росії вирішили назвати горілку на честь Трампа

Підприємство подало заявку на реєстрацію бренду Trump, під яким можна буде випускати горілку, бренді, лікери, вина, ром, пиво та інші алкогольні та безалкогольні напої.

За десять місяців 2025 року продаж горілки знизився на 3,7 відсотка, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, до 60,22 мільйона декалітрів.

КЛВЗ "Кристал" знаходиться в Обнінську Калузької області, входить до алкогольної групи "Кристал". Наразі заводу належать права на 125 товарних знаків.

Раніше стало відомо, що Тульський винокурний завод 1911 року (ТВЗ) 8 жовтня отримав декларацію про відповідність на випуск горілки "Путінка Класична", що дає йому право реанімувати популярний у минулому бренд. Експерти вважають, що повернення на ринок буде складним через високу конкуренцію.

Зазначимо, що у США є оригінальна горілка на честь Дональда Трампа, ще минулого року президент США розширив свій бізнес, запустивши лінійку преміальної горілки Trump Super Premium. Пляшка горілка коштує майже $6000 за обсяг 750 мл. Незважаючи на те, що оцінка горілки серед споживачів лише 3,4 зірки з 5 на основі п'яти відгуків, ціна продукту залишається високою.

Покупцям пропонують преміальне гравіювання на пляшці за додаткові $59,99, подарункову записку за $7,99 та можливість оформлення алкоголю як подарунок, що додасть ще $19,99 до вартості за вітальну листівку. Доступна також опція прискореної обробки замовлення за додаткові $19,99.

