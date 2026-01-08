logo

commentss НОВОСТИ Все новости

В России с угрозами отреагировали на планы размещения иностранных войск в Украине

Россия заявила, что иностранные войска в Украине после мира станут "законными целями".

8 января 2026, 13:05
Автор:
Slava Kot

Россия резко отреагировала на планы европейских стран развернуть иностранный военный контингент в Украине после возможного прекращения огня. В Москве такие намерения назвали "интервенцией" и открыто пригрозили применением силы против западных военных.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что любое присутствие войск или военной инфраструктуры стран Запада на территории Украины будет рассматриваться как угроза безопасности России.

"Размещение в Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, представляющая угрозу безопасности", — заявила Захарова.

Кроме того, представитель МИД РФ подчеркнула, что иностранные подразделения и объекты на украинских территориях будут для россиян автоматически приравниваться к "военным целям".

"Подразделения и военные объекты Запада в Украине будут рассматриваться как законные боевые цели", – добавила Захарова.

Заявление прозвучало на фоне решений, принятых на состоявшемся 6 января саммите так называемой "Коалиции желающих". По его итогам, Украина, Франция и Великобритания подписали трехстороннюю декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

Согласно предварительным планам, Париж и Лондон могут направить в Украину по 7,5 тысячи военных. Контингент планируется разместить в западных регионах страны, вдали от линии фронта.

Некоторые страны НАТО также рассматривают альтернативные форматы участия. В частности, Германия может разместить свои силы вблизи украинской границы в Польше или Румынии, а Литва не исключает отправки военных непосредственно в Украину после заключения мирного соглашения.

