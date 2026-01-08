В России с угрозами отреагировали на планы размещения иностранных войск в Украине

Рубрики
Россия резко отреагировала на планы европейских стран развернуть иностранный военный контингент в Украине после возможного прекращения огня. В Москве такие намерения назвали "интервенцией" и открыто пригрозили применением силы против западных военных.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что любое присутствие войск или военной инфраструктуры стран Запада на территории Украины будет рассматриваться как угроза безопасности России.
Кроме того, представитель МИД РФ подчеркнула, что иностранные подразделения и объекты на украинских территориях будут для россиян автоматически приравниваться к "военным целям".
Заявление прозвучало на фоне решений, принятых на состоявшемся 6 января саммите так называемой "Коалиции желающих". По его итогам, Украина, Франция и Великобритания подписали трехстороннюю декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.
Согласно предварительным планам, Париж и Лондон могут направить в Украину по 7,5 тысячи военных. Контингент планируется разместить в западных регионах страны, вдали от линии фронта.
Некоторые страны НАТО также рассматривают альтернативные форматы участия. В частности, Германия может разместить свои силы вблизи украинской границы в Польше или Румынии, а Литва не исключает отправки военных непосредственно в Украину после заключения мирного соглашения.
