У Росії з погрозами відреагували на плани розміщення іноземних військ в Україні

Slava Kot
Росія різко відреагувала на плани європейських країн розгорнути іноземний військовий контингент в Україні після можливого припинення вогню. У Москві такі наміри назвали "інтервенцією" і відкрито пригрозили застосуванням сили проти західних військових.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що будь-яка присутність військ або військової інфраструктури країн Заходу на території України розглядатиметься як загроза безпеці Росії.
Крім того, представниця МЗС РФ наголосила, що іноземні підрозділи та об’єкти на українських територіях будуть для росіян автоматично прирівнюватися до "військових цілей".
Заява пролунала на тлі рішень, ухвалених на саміті так званої "Коаліції охочих", що відбувся 6 січня. За його підсумками Україна, Франція та Велика Британія підписали тристоронню декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню.
Згідно з попередніми планами, Париж і Лондон можуть направити до України по 7,5 тисячі військових. Контингент планується розмістити в західних регіонах країни, далеко від лінії фронту.
Окремі країни НАТО також розглядають альтернативні формати участі. Зокрема, Німеччина може розмістити свої сили поблизу українського кордону у Польщі або Румунії, а Литва не виключає відправлення військових безпосередньо в Україну після укладення мирної угоди.
