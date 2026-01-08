У Росії з погрозами відреагували на плани розміщення іноземних військ в Україні

Росія різко відреагувала на плани європейських країн розгорнути іноземний військовий контингент в Україні після можливого припинення вогню. У Москві такі наміри назвали "інтервенцією" і відкрито пригрозили застосуванням сили проти західних військових.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що будь-яка присутність військ або військової інфраструктури країн Заходу на території України розглядатиметься як загроза безпеці Росії.

"Розміщення в Україні військ та військових об'єктів Заходу розглядатиметься як інтервенція, яка несе загрозу безпеці", — заявила Захарова.

Крім того, представниця МЗС РФ наголосила, що іноземні підрозділи та об’єкти на українських територіях будуть для росіян автоматично прирівнюватися до "військових цілей".

"Підрозділи та військові об'єкти Заходу в Україні розглядатимуться як законні бойові цілі", — додала Захарова.

Заява пролунала на тлі рішень, ухвалених на саміті так званої "Коаліції охочих", що відбувся 6 січня. За його підсумками Україна, Франція та Велика Британія підписали тристоронню декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню.

Згідно з попередніми планами, Париж і Лондон можуть направити до України по 7,5 тисячі військових. Контингент планується розмістити в західних регіонах країни, далеко від лінії фронту.

Окремі країни НАТО також розглядають альтернативні формати участі. Зокрема, Німеччина може розмістити свої сили поблизу українського кордону у Польщі або Румунії, а Литва не виключає відправлення військових безпосередньо в Україну після укладення мирної угоди.

