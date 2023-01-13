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В России самоуничтожился танк при ремонте. Что известно

Во время ремонта в России взорвался танк Т-72, кроме того повреждения получили другая военная техника.

сегодня, 14:43
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Автор:

Slava Kot

В Белгородской области Российской Федерации происходили ремонт работы танка Т-72. Во время этого произошел взрыв, который уничтожил танк Т-72 и повредил еще два рядом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России самоуничтожился танк при ремонте. Что известно

Российский танк Т-72. Фото из открытых источников

Российские источники сообщают, что пожар произошел на техническо-ремонтной базе в Белгородской области вечером 12 января. Вероятно, причиной пожара стали нарушения пожарной безопасности во время ремонтных работ танка.

Из-за пожара в одном из танков Т-72 произошла детонация снаряда. Как следствие русская военная единица была самоуничтожена. Кроме того, огонь от взрыва перекинулся на другие два танка, стоявших рядом. Однако, к сожалению, эти танки россияне смогли спасти.

Как сообщают пожарные, приехали на место пожара через два часа после начала возгорания и смогли потушить огонь в течение следующих 30 минут. О смерти или пострадавших в результате пожара и взрыва информация отсутствует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр вооруженных сил Франции рассказал спустя сколько времени французские колесные танки попадут на украинский фронт. По словам Себастьена Лекорню, Украина получит колесные танки AMX 10-RC через два месяца, то есть ориентированная дата — середина марта 2023 года.

Также "Комментарии" писали о том, что российские пропагандисты угрожают нанести ядерный удар по Франции. Россияне считают, что страна является стороной конфликта, потому что согласилась поставлять Украине колесные танки AMX 10-RC. Таким образом пропагандисты утверждают, что Россия должна нанести первый удар по Франции для своей безопасности.



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Источник: https://t.me/c/1335760163/1643
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