В России сделали новое заявление о легитимности Зеленского

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "потерял легитимность" по истечении пятилетнего срока пребывания в должности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель администрации Путина Дмитрий Песков выступил на "Фестивале новых медиа" в РФ, где в очередной раз распространил тезисы российской пропаганды о нелегитимности президента Украины.

"Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность", – сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что вопрос легитимности Зеленского может усложнить процесс мирных переговоров для окончания войны в Украине.

Напомним, что срок президентских полномочий Владимира Зеленского должен был истечь 20 мая, однако из-за военного положения выборы были отменены. В России начали активно заявлять, что Зеленский потерял свои полномочия и якобы больше не является легитимным президентом Украины. Подобные тезисы российской пропаганды также распространил Путин, по мнению которого руководить Украиной должен председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Однако Стефанчук объяснил, что у Украины нет никаких сомнений в легитимности Зеленского. По его словам, в Конституции прописано, что "полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины", однако из-за российской агрессии и военного положения выборы не могут быть проведены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, когда покинет пост президента Украины.

Также "Комментарии" писали об украинском журналисте Виталии Портникове, который считает, что Россия готовит ловушку для Украины попыткой мирных переговоров. По его словам, в случае подписи соглашения об окончании войны в Украине, Кремль может его разорвать и начать новую агрессию. Причиной этого в Москве было бы названо нелегитимность соглашений через подпись Зеленского.