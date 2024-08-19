В России сделали заявление о переговорах с Украиной: отказался ли от них Путин

Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от своего ультиматума в отношении Украины, но из-за украинского наступления в Курской области мирные переговоры между странами невозможны, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор не будет вести переговоры, потому что украинские военные захватили территорию России. Однако, по словам Ушакова, Путин не отказывается от своего ультиматума по поводу войны в Украине.

"Предложения Путина не аннулированы, но на этот момент совсем было бы неуместно, чтобы был переговорный процесс, а сроки возможных переговоров зависят от ситуации, в том числе на поле боя", — передают российские СМИ слова Ушакова.

Напомним, что в июне Путин заявил, что готов к мирным переговорам с Украиной, однако выставил ряд условий, в частности Украина должна отказаться от своих оккупированных РФ территорий, иметь безъядерный и внеблоковый статус. Президент Владимир Зеленский назвал такие условия ультимативными, а западные партнеры Украины считают, что этими заявлениями Путин доказал, что Россия не желает вести мирные переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему российский диктатор Владимир Путин изменил свою позицию по мирным переговорам с Украиной после прорыва российской границы и боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на информацию о возможных косвенных переговорах Украины и России при посредничестве Катара.



