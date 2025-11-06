В России серьезная проблема на космодроме "Восточный": что произошло

На главном российском космодроме "Восточный", которій уже более 13 лет находится в стадии строительства, снова возникли проблемы. Поставщик электроэнергии отключил питание стартового комплекса "Ангара" из-за неуплаты счетов генеральным подрядчиком.

На космодроме "Восточный" отключили электроэнергию. Фото из открытых источников

Как сообщила "Далеко-Восточная энергетическая компания" (ДЭК), энергоснабжение на площадке стартового комплекса "Ангара" было прекращено из-за долга в 51 миллион рублей. Ответственным за задолженность генеральный подрядчик компания "ПСО Казань", которая, по словам поставщика, игнорирует все попытки урегулировать вопросы и не выполняет своих финансовых обязательств.

"Ограничения включали объекты строительной компании, которые использовал подрядчик на пусковом комплексе КРС Ангара. Помимо ограничительных санкций, наложенных на объекты должника, ДЭК планирует обратиться в суд с иском о признании ООО "ПСО Казань" неплатежеспособным (банкротом)", — говорится в заявлении.

Энергетики уточнили, что строительные объекты потребляют электроэнергию на сумму около 4 миллионов рублей ежемесячно, однако оплата не поступает уже несколько месяцев.

Космодром "Восточный" в Амурской области считается одним из ключевых проектов России в области космических запусков. Его строительство началось еще в 2012 году, но объект стал символом задержек, коррупции и финансовых скандалов.

Российские СМИ неоднократно сообщали о хищении средств, невыполнении контрактов и судебных исках против подрядчиков. Сейчас ситуация с задолженностью снова подвергает сомнению стабильность строительства. Несмотря на это, руководство объекта заявило, что отключение электроэнергии не повлияет на работу космодрома, и что центр продолжает функционировать в штатном режиме.

После начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году Россия потеряла большинство международных контрактов в космической отрасли. В частности, сотрудничество с "Роскосмосом" приостановило NASA, а также ряд европейских и азиатских партнеров.

