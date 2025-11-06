У Росії серйозна проблема на космодромі "Восточний": що сталося

Рубрики
На головному російському космодромі "Восточний", який уже понад 13 років перебуває у стадії будівництва, знову виникли проблеми. Постачальник електроенергії відключив живлення стартового комплексу "Ангара" через несплату рахунків генеральним підрядником.
На космодромі "Восточний" відключили електроенергію. Фото з відкритих джерел
Як повідомила "Далеко-Східна енергетична компанія" (ДЕК), енергопостачання на майданчику стартового комплексу "Ангара" було припинене через борг у 51 мільйон рублів. Відповідальним за заборгованість є генеральний підрядник компанія "ПСО Казань", яка, за словами постачальника, ігнорує всі спроби врегулювати питання та не виконує своїх фінансових зобов’язань.
Енергетики уточнили, що будівельні об’єкти споживають електроенергії на суму близько 4 мільйонів рублів щомісяця, однак оплата не надходить уже кілька місяців.
Космодром "Восточний" у Амурській області вважається одним із ключових проєктів Росії в галузі космічних запусків. Його будівництво почалося ще у 2012 році, але об’єкт став символом затримок, корупції та фінансових скандалів.
Протягом років російські ЗМІ неодноразово повідомляли про розкрадання коштів, невиконання контрактів і судові позови проти підрядників. Нині ситуація із заборгованістю знову ставить під сумнів стабільність будівництва. Попри це, керівництво об’єкта заявило, що відключення електроенергії не вплине на роботу космодрому, і що центр "продовжує функціонувати у штатному режимі".
Після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році Росія втратила більшість міжнародних контрактів у космічній галузі. Зокрема, співпрацю з "Роскосмосом" припинило NASA, а також низка європейських і азійських партнерів.
