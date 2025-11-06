У Росії серйозна проблема на космодромі "Восточний": що сталося

На головному російському космодромі "Восточний", який уже понад 13 років перебуває у стадії будівництва, знову виникли проблеми. Постачальник електроенергії відключив живлення стартового комплексу "Ангара" через несплату рахунків генеральним підрядником.

На космодромі "Восточний" відключили електроенергію. Фото з відкритих джерел

Як повідомила "Далеко-Східна енергетична компанія" (ДЕК), енергопостачання на майданчику стартового комплексу "Ангара" було припинене через борг у 51 мільйон рублів. Відповідальним за заборгованість є генеральний підрядник компанія "ПСО Казань", яка, за словами постачальника, ігнорує всі спроби врегулювати питання та не виконує своїх фінансових зобов’язань.

"Обмеження включали об’єкти будівельної компанії, які використовував підрядник на пусковому комплексі КРС Ангара. Крім обмежувальних санкцій, накладених на об'єкти боржника, ДЕК планує звернутися до суду з позовом про визнання ТОВ "ПСО Казань" неплатоспроможним (банкрутом)", — йдеться у заяві ДЕК.

Енергетики уточнили, що будівельні об’єкти споживають електроенергії на суму близько 4 мільйонів рублів щомісяця, однак оплата не надходить уже кілька місяців.

Космодром "Восточний" у Амурській області вважається одним із ключових проєктів Росії в галузі космічних запусків. Його будівництво почалося ще у 2012 році, але об’єкт став символом затримок, корупції та фінансових скандалів.

Протягом років російські ЗМІ неодноразово повідомляли про розкрадання коштів, невиконання контрактів і судові позови проти підрядників. Нині ситуація із заборгованістю знову ставить під сумнів стабільність будівництва. Попри це, керівництво об’єкта заявило, що відключення електроенергії не вплине на роботу космодрому, і що центр "продовжує функціонувати у штатному режимі".

Після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році Росія втратила більшість міжнародних контрактів у космічній галузі. Зокрема, співпрацю з "Роскосмосом" припинило NASA, а також низка європейських і азійських партнерів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російська космічна станція "Луна-25" розбилась об поверхню Місяця.

Також "Коментарі" писали, що в російський корабель "Союз" влучив метеорит.