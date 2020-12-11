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В России серьезное массовое ДТП унесло жизни людей (видео)

В результате аварии пострадало 16 транспортных средств разных категорий - легковые, автобус и грузовик

сегодня, 16:09
Автор:

Дмитрий Симоненко

Во Владивостоке произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, приведшее к нескольким пострадавшим и одной смерти. Так, из сводки правоохранителей и слов очевидцев стало известно, что "виновником" аварии стало грузовое транспортное средство — бетонопомпа. По всей видимости, у автомобиля была неисправна тормозная система — перед въездом на мост через реку водитель потерял управление, врезался в несколько легковых транспортных средств, протаранив их. Среди таковых была и маршрутка — от удара ее откинуло на тротуар, в результате чего пострадали три пассажира. Крупногабаритное транспортное средство же остановилось только после того, как совершило наезд в конструкцию моста. Водитель транспортного средства был госпитализирован, но медики не смогли его спасти — вскоре он умер.  

В России серьезное массовое ДТП унесло жизни людей (видео)


Ранее "Комментарии" писали о том, что в социальных сетях опубликованы кадры жуткого ДТП, которое произошло в Камянец-Подольском, Хмельницкой области. В свою очередь, по сообщению пресс-службы Полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля Субару не справился с управлением, снес конструкции на летней площадке кафе, после чего транспортное средство перевернулось. От удара о преграду, из автомобиля выпали две женщины. Одна погибла на месте, вторая девушка каким-то чудом осталась жива и даже некоторое время спустя встала на ноги.

Кроме того, стало известно, что в социальных сетях появилось жуткое видео ДТП, которое произошло на Волыни. На записи видно, что автомобиль Opel белого цвета по всей видимости из-за сильного гололеда выехал на встречную полосу движения, где на всей скорости столкнулся с грузовиком DAF, который протянул легковой автомобиль еще несколько десятков метров. Opel в результате ДТП смяло полностью.




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Источник: https://t.me/rt_russian/53795
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