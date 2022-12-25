logo

BTC/USD

16828.95

ETH/USD

1218.35

LTC/USD

65.87

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России силовики готовят условия, чтобы изымать у олигархов ресурсы на войну
commentss НОВОСТИ Все новости

В России силовики готовят условия, чтобы изымать у олигархов ресурсы на войну

Российские силовики могут создавать информационные условия оправдания национализации ресурсов олигархов

сегодня, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Представители российских силовых ведомств, возможно, будут создавать информационные условия, чтобы оправдать национализацию ресурсов российского олигархата для того, чтобы финансировать военные действия. Об этом сообщается в Институте изучения войны (ISW).

В России силовики готовят условия, чтобы изымать у олигархов ресурсы на войну

Российские олигархи могут потерять бизнес (фото из открытых источников)

По информации аналитиков, финансист "ПВК Вагнера" Евгений Пригожин прибыл на похороны одного из наемников из Санкт-Петербурга 24 декабря. Там он подчеркнул, что РФ нужно конфисковывать предметы роскоши и особняки местной элиты, которая игнорирует или не поддерживает спецоперацию по причине утраты своих привилегированных привычек, определяющих их образ жизни.

Основатель "ЧВК Вагнера" придерживается мнения, что такие богатые россияне являются сторонниками концепции, согласно которой "западные кураторы" доминируют в России" и сделал сравнение нынешней олигархии с РФ 1990-х годов.

Как утверждают аналитики, Пригожин стал инициатором скандала из-за похорон наемника, чтобы и дальше продвигать собственную политику и легализовать "Вагнера". Его заявление о конфискации богатств во время похорон получило значительную поддержку среди пользователей российского интернета.

Глава Кремля Владимир Путин тоже косвенно "атакует" российские элиты. Он заявлял, что хоть многие представители российского бизнеса настроены патриотически, случаются и не разделяющие президентские настроения.

Важно, что российский президент сделал "национализацию" крупного бизнеса еще в начале 2000-х, чтобы укреплять и дальше собственную авторитарную клептократию, — заключают ISW.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ЧВК "Вагнер" продолжает набирать вес в РФ. Стало известно, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина закупает для войны в Украине в Северной Корее (и, разумеется, все отрицает). А аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что руководитель Пригожин пытается увеличить роль своей компании в военных операциях в Украине, чтобы утвердиться как центральная фигура поддерживающего войну российского ультранационалистического сообщества.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-24
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!