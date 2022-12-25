В России силовики готовят условия, чтобы изымать у олигархов ресурсы на войну

Представители российских силовых ведомств, возможно, будут создавать информационные условия, чтобы оправдать национализацию ресурсов российского олигархата для того, чтобы финансировать военные действия. Об этом сообщается в Институте изучения войны (ISW).

Российские олигархи могут потерять бизнес (фото из открытых источников)

По информации аналитиков, финансист "ПВК Вагнера" Евгений Пригожин прибыл на похороны одного из наемников из Санкт-Петербурга 24 декабря. Там он подчеркнул, что РФ нужно конфисковывать предметы роскоши и особняки местной элиты, которая игнорирует или не поддерживает спецоперацию по причине утраты своих привилегированных привычек, определяющих их образ жизни.

Основатель "ЧВК Вагнера" придерживается мнения, что такие богатые россияне являются сторонниками концепции, согласно которой "западные кураторы" доминируют в России" и сделал сравнение нынешней олигархии с РФ 1990-х годов.

Как утверждают аналитики, Пригожин стал инициатором скандала из-за похорон наемника, чтобы и дальше продвигать собственную политику и легализовать "Вагнера". Его заявление о конфискации богатств во время похорон получило значительную поддержку среди пользователей российского интернета.

Глава Кремля Владимир Путин тоже косвенно "атакует" российские элиты. Он заявлял, что хоть многие представители российского бизнеса настроены патриотически, случаются и не разделяющие президентские настроения.

Важно, что российский президент сделал "национализацию" крупного бизнеса еще в начале 2000-х, чтобы укреплять и дальше собственную авторитарную клептократию, — заключают ISW.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ЧВК "Вагнер" продолжает набирать вес в РФ. Стало известно, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина закупает для войны в Украине в Северной Корее (и, разумеется, все отрицает). А аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что руководитель Пригожин пытается увеличить роль своей компании в военных операциях в Украине, чтобы утвердиться как центральная фигура поддерживающего войну российского ультранационалистического сообщества.

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