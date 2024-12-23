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В России сказали, когда состоится встреча Трампа и Путина

В Совфеде спрогнозировали как быстро может состоятся встреча между Трампом и Путиным

сегодня, 13:22
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Ткачик Олеся

В российском Совфеде предположили, когда может состоятся встреча новоизбранного президента Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что, вероятнее всего, такая встреча может состоятся через полгода после инаугурации Трампа.

В России сказали, когда состоится встреча Трампа и Путина

Трамп и Путин

"Точно сказать, когда это будет, я бы не решился и никому не рекомендую. Но, как показывает предшествующий опыт, это происходит через несколько месяцев в таких случаях, а то и через полгода", — сказал Климов.

По его словам, если оба лидера посчитают нужным начать консультации по телефону, то они начнут диалог достаточно быстро.

Климов заявил, что якобы Трамп и Путин выразили готовность к встрече, поэтому необходимо определиться, где и когда она может состояться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет с ним встретиться и добавил, что "как можно скорее". А это значит, говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, что Трамп сразу поставил Путина в позу просителя. По его словам, получается, что именно Путину, а не Трампу, не Америке и не НАТО нужны переговоры. И у кремлевского диктатора, очевидно, серьезные проблемы, если ему подгорает встретиться именно как можно скорее. В этой ситуации Трамп выглядит как хозяин, даже пообещавший ждать этой встречи. По мнению Голобуцкого, именно такие формулировки должны были оскорбить кремлевского диктатора, ведь четко указывают, что он находится в зависимом положении.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/12/23/24694376.shtml?updated
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