В России сказали, почему Виткофф регулярно приезжает в Москву

В России считают, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф применяет "челночную дипломатию" и, вероятно, готовит Москву и Киев к переговорам. Как сообщил в комментарии пропагандистским медиа российский политолог Константин Блохин, Виткофф перенял опыт бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера с применением так называемой "челночной дипломатии".

Стив Виткофф

"То он ездит в Украину, то к нам, то возвращается к Трампу, исходя из того, что между Россией и Украиной существует высокий уровень конфронтации, он такими опосредованными шагами сближает позицию двух сторон. Очевидно, что, скорее всего, готовит стороны к переговорам", — заявил политолог страны-агрессора.

При этом он сообщил, что во время переговоров РФ и США обсуждают работу дипмиссий. По его словам, это важный вопрос, поскольку для решения возникших проблем в отношениях между двумя сторонами необходимо функционирование посольств и торговых представительств.

Кроме того, российский эксперт не исключил, что представители руководства РФ также могут посетить Соединенные Штаты, чтобы обсудить ситуацию с войной в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в пятницу, 11 апреля, спецпредставитель президента США Стив Виткофф отправился в Россию, где запланирована его встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Это уже будет третий разговор. В то же время, по имеющейся информации, обсуждение темы войны против Украины не предполагается. Как предположил политический аналитик Сергей Стуканов, предположительно, переговоры будут касаться преимущественно налаживания двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.



