В России сказали, почему Виткофф регулярно приезжает в Москву

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Ткачик Олеся
В России считают, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф применяет "челночную дипломатию" и, вероятно, готовит Москву и Киев к переговорам. Как сообщил в комментарии пропагандистским медиа российский политолог Константин Блохин, Виткофф перенял опыт бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера с применением так называемой "челночной дипломатии".
Стив Виткофф
При этом он сообщил, что во время переговоров РФ и США обсуждают работу дипмиссий. По его словам, это важный вопрос, поскольку для решения возникших проблем в отношениях между двумя сторонами необходимо функционирование посольств и торговых представительств.
Кроме того, российский эксперт не исключил, что представители руководства РФ также могут посетить Соединенные Штаты, чтобы обсудить ситуацию с войной в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в пятницу, 11 апреля, спецпредставитель президента США Стив Виткофф отправился в Россию, где запланирована его встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Это уже будет третий разговор. В то же время, по имеющейся информации, обсуждение темы войны против Украины не предполагается. Как предположил политический аналитик Сергей Стуканов, предположительно, переговоры будут касаться преимущественно налаживания двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.
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