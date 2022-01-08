В России скончался боксер после нокаута: видео смертельного удара



















В российском городе Тольятти произошла трагедия во время спортивного поединка. Один местный боксер Игорь Семернин серией мощных ударов нокаутировал другого своего соперника, также российского тяжеловеса Ареста Саакяна, который уже не поднялся с ринга и через две недели скончался в больнице, не придя в сознание. Об этом информирует ТСН.

Арест Саакян (фото из открытых источников) фейерверки

Этот поединок прошел 26 декабря в Тольятти. После серии раундов Арест Саакян ушел из жизни после нанесенного ему соперником глубокого нокаута.

Российский тяжеловес Игорь Семернин уже в восьмом по счету раунде мощной серией ударов поразил своего соперника неподалеку от канатов. Тяжело травмированный после нокаута Арест Саакян упал прямо на канвас. Из спортивного мероприятия его госпитализировали в медицинское учреждение, где установили шокирующий родных диагноз – отек головного мозга.

Две недели сильно травмированный российский тяжеловес был в состоянии комы. Сестра спортсмена Светлана вчера, 7 января, написала в социальных сетях о том, что брат умер. Врачи не смогли спасти жизнь молодого спортсмена. От полученного нокаута он так и не пришел в сознание.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что боксер почти до смерти забил своего соперника . Спортсмены соперничали за титул Pugilistic Syndicate в Танзании. Во время боксерского поединка легковес Мухсин Кизота тяжело травмировал своего коллегу Садики Нуру. Т анзанийский представитель по этому виду спорта нанес Нуру тяжелое повреждение мощным левым. А потом начал молотить его крепкими кулаками, как грушу. Он не обращал внимания на то, что другой легковес едва стоял на ринге.

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