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В России снова жалуются на атаку НЛО

Территорию России масштабно атакуют неизвестные объекты

28 мая 2023, 23:35
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Автор:

Лиля Воробьева

В субботу, 28 мая, на территорию Псковщины в РФ залетел неизвестный объект с эстонской территории. Важно, что это не первое похожее сообщение за последние несколько месяцев. Об этом информируют российские СМИ.

В России снова жалуются на атаку НЛО

В России заявили об НЛО (фото из открытых источников)

Отмечается, что представители сил ПВО подозревают системные налеты на Петербург из прибалтийского региона.


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"Влетевший вчера объект двигался по направлению к Санкт-Петербургу со скоростью 150 км/ч на высоте 1500 метров . ПВО объявило сигнал "Режим", но объект успел скрыться с радаров. Через полтора часа сигнал сняли", — комментируют эту историю в сообщении.

Больше всего имеется в виду метеозонд. Они могут использоваться для того, чтобы раскрыть работу ПВО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Петербурге закрыли воздушное пространство , показалось небе НЛО. В российском Санкт-Петербурге закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково перестал принимать самолеты после того, как над городом был замечен "неизвестный летающий объект".

По информации Baza, в небо над городом подняли истребители. По данным Flightradar, гражданские самолеты не подлетают в Санкт-Петербург. Российские паблики сообщают, что рейсы, маршрут которых проходит по воздушному пространству Санкт-Петербурга, разворачивают в воздухе. Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто до 13:00. Почти все рейсы на табло в Пулков сейчас светятся с задержкой.

Отметим, сегодня для россиян начался с воздушной тревоги, раздававшейся по радио и ТВ в России и Крыму. В МЧС России заявили, что сигналы воздушной тревоги, прозвучавшие по радио и телевидению в некоторых регионах России и аннексированном Крыму, это результат взлома серверов.



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