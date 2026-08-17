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В России со скандалом уволили топ-экономиста Кремля: предсказывал бунты и поражение Москвы

Главного экономиста ВЭБ Андрея Клепача уволили из-за доклада о кризисе в РФ и преимущества Украины

17 августа 2026, 09:10
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Slava Kot

Главного экономиста российской госкорпорации "ВЭБ" Андрея Клепача уволили после резонансного доклада, в котором он предупреждал об экономических проблемах России, технологическом отставании, риске социального кризиса и возможном бунте в РФ. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

В России со скандалом уволили топ-экономиста Кремля: предсказывал бунты и поражение Москвы

Андрей Клепач. Фото из открытых источников

Клепач проработал главным экономистом "ВЭБ" 12 лет. По данным издания, решение о его увольнении было принято после вмешательства руководства. Формальным поводом стала огласка вокруг выступления экономиста на заседании Никитского клуба при Московской бирже.

В ходе выступления Клепач заявил, что российская экономика постепенно теряет темпы развития. По его оценке, из-за войны войны, санкций и жесткой экономической политики Россия не сможет обеспечить долгосрочный рост выше 2-2,5% в год.

Особо неудобными для Кремля стали слова экономиста о технологической конкуренции. Клепач признал, что Россия проигрывает не только США и Китаю, но и в отдельных сферах и Украине. В то же время он подчеркнул, что ожидания краха украинской экономики ошибочны. По его словам, несмотря на огромные потери Украина продолжает функционировать благодаря западной поддержке.

Отдельно экономист предупредил о возможных внутренних последствиях войны для Кремля. По его словам, Россия может избежать экономического коллапса, но это не означает отсутствия серьезных проблем. Накопление социальных и экономических трудностей, по его мнению, способно неожиданно повлечь за собой масштабный кризис, в том числе и бунт в РФ.

"Экономика выдержит, но может возникнуть социальный кризис", — заявлял Клепач и приводил пример Февральской революции 1917 как события, которое современники не смогли предсказать.

Экономистка Александра Прокопенко считает, что увольнение Клепача само по себе не устранит проблемы, о которых он говорил. По ее словам, прогнозы Клепача основывались на реальных экономических показателях и часто были значительно мрачнее официальной статистики от Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гарри Каспаров назвал признаки скорейшего краха режима Путина. По его словам, России осталось недолго.



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Источник: https://thebell.io/veb-uvolil-glavnogo-ekonomista-andreya-klepacha-za-vystuplenie-o-porazhenii-rossii-i-sotsialnom-krizise
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