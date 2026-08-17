У Росії зі скандалом звільнили топ-економіста Кремля: передбачав бунти та поразку Москви

Головного економіста російської держкорпорації "ВЕБ" Андрія Клепача звільнили після резонансної доповіді, у якій він попереджав про економічні проблеми Росії, технологічне відставання, ризик соціальної кризи та можливого бунту в РФ. Про це повідомляє The Bell з посиланням на джерела.

Андрій Клепач. Фото з відкритих джерел

Клепач пропрацював головним економістом "ВЕБ" 12 років. За даними видання, рішення про його звільнення ухвалили після втручання керівництва. Формальним приводом став розголос навколо виступу економіста на засіданні Нікітського клубу при Московській біржі.

Під час виступу Клепач заявив, що російська економіка поступово втрачає темпи розвитку. За його оцінкою, через війну, санкції та жорстку економічну політику Росія не зможе забезпечити довгострокове зростання вище 2-2,5% на рік.

Особливо незручними для Кремля стали слова економіста про технологічну конкуренцію. Клепач визнав, що Росія програє не лише США та Китаю, а в окремих сферах й Україні. Водночас він наголосив, що очікування краху української економіки є помилковими. За його словами, попри величезні втрати, Україна продовжує функціонувати завдяки західній підтримці.

Окремо економіст попередив про можливі внутрішні наслідки війни для Кремля. За його словами, Росія може уникнути економічного колапсу, але це не означає відсутності серйозних проблем. Накопичення соціальних та економічних труднощів, на його думку, здатне несподівано спричинити масштабну кризу, зокрема і бунт в РФ.

"Економіка витримає, але може виникнути соціальна криза", — заявляв Клепач та наводив приклад Лютневої революції 1917 року як події, яку сучасники не змогли передбачити.

Економістка Олександра Прокопенко вважає, що звільнення Клепача саме по собі не усуне проблем, про які він говорив. За її словами, прогнози Клепача ґрунтувалися на реальних економічних показниках і часто були значно похмурішими за офіційну статистику від Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гаррі Каспаров назвав ознаки швидкого краху режиму Путіна. За його словами, Росії залишилося недовго.