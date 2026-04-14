В России содрогнулись от взрыва: "полетели все скорые и все службы"

В России раздался взрыв на пороховом заводе в Казани.

Из-за пожара произошел обвал, есть пострадавшие, коротко прокомментировали в пресс-службе главы Татарстана, пишут российские СМИ. При этом в СМИ не сообщается, что стало причиной пожара.

О взрыве в районе порохового завода в Казани сообщил политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов. Как сообщают местные жители, сказал он, рядом с заводом в Кировском районе заметили пожарные машины.

"Казанские паблики пишут о сильной волне после дошедшей до ближайших домов взрыва. Официальной информации пока нет. "Все скорые туда полетели, все службы туда", — очевидцы сообщают о машинах экстренных служб, направляющихся в сторону порохового завода в Казани", — сообщил он.

По словам местных жителей, как отмечает военный, возгорания на предприятии пока нет.

