В Росії здригнулися від вибуху: “полетіли всі швидкі та всі служби”

У Росії пролунав вибух на пороховому заводі у Казані.

Вибух. Ілюстративне фото

Через пожежу стався обвал, є постраждалі, коротко прокоментували у пресслужбі глави Татарстану, пишуть російські ЗМІ. При цьому в ЗМІ не повідомляють, що стало причиною пожежі.

Про вибух у районі порохового заводу у Казані повідомив політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов. Як повідомляють місцеві жителі, зазначив він, поряд із заводом у Кіровському районі помітили пожежні машини.

“Казанські пабліки пишуть про сильну хвилю після вибуху, що дійшла до найближчих будинків. Офіційної інформації наразі немає. "Всі швидкі туди полетіли, всі служби туди", — очевидці повідомляють про машини екстрених служб, що прямують у бік порохового заводу в Казані”, — повідомив він.

За словами місцевих жителів, як зазначає військовий, займання на підприємстві наразі немає.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії заборонили месенджер Telegram — таким чином, ймовірно, намагаються створити повну “цифрову завісу”.

Президент України Володимир Зеленський розповів про дві ймовірні причини заборони Telegram у РФ. За його словами, це було потрібно, щоб ухвалювати непопулярні рішення.

“Можливо, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або, навпаки, ескалація війни. Тоді це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви та Санкт-Петербурга на фронт і (загиблі) назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде”, — зазначив Зеленський.

Розповів президент України й про іншу версію — можливу підготовку до завершення війни.



