В России создали секретное подразделение для политических убийств за границей

В России после начала полномасштабной войны против Украины было создано секретное подразделение спецслужб, специализирующееся на похищениях и политических убийствах за рубежом. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на источники в силовых структурах.

В России был создан секретный центр для политических убийств. Фото из открытых источников

По данным журналистов, в декабре 2022 года Генеральный штаб РФ сформировал так называемый Центр 795. Его создание было частью попыток Кремля расширить возможности спецслужб после начала войны против Украины. Подразделение задумывалось как автономная структура, способная действовать независимо от других частей Министерства обороны.

Руководство центра подчиняется непосредственно начальнику Генштаба Валерию Герасимову или его заместителям. В состав подразделения вошли около 500 офицеров, отобранных из разных силовых структур, в том числе ФСБ, ГРУ и КГБ Беларуси.

Ключевую роль в формировании структуры сыграли представители команды генерала Андрей Аверьянов, ранее руководивший подразделением ГРУ 29155, которое связывают с диверсиями и покушениями за рубежом. Непосредственным руководителем Центра 795 стал бывший офицер спецподразделения Альфа Денис Фисенко.

База нового подразделения расположена в подмосковной Кубинке на территории военно-патриотического комплекса "Патриот". По данным расследования, финансирование осуществляется при участии оборонного концерна "Калашников" и госкорпорации "Ростех", которую возглавляет близкий соратник Владимира Путина Сергей Чемезов.

Структура центра состоит из трех основных управлений: разведывательного, штурмового и боевого обеспечения. В разведывательном управлении насчитывается 19 отделов, включая снайперское, что может свидетельствовать о подготовке точечных ликвидаций.

По данным журналистов, первоначально Центр 795 создавали для операций в Украине, в частности, атак на командные пункты и ликвидации военных и политических лидеров. Однако впоследствии его функции расширились и теперь подразделение может быть вовлечено в диверсии и покушения на оппозиционеров и журналистов за пределами России.

Несмотря на это, подразделение неоднократно проваливало свои операции. The Insider пишет, что одной из операций Центра 795 стала попытка похищения семьи чеченского оппозиционного политика Ахмеда Закаева, проживающего в Великобритании. Операция провалилась, ведь офицера центра Дениса Алимова задержали в феврале в аэропорту Боготы по запросу США. По данным следствия, он пытался организовать похищение через посредника, используя перевод сообщений в Google Translate.

Впоследствии ФБР получило доступ к журналу переводов и смогло отслеживать переписку в реальном времени. В результате посредника арестовали в США, а Алимов ожидает экстрадиции и обвиняется в организации убийства, заговоре с целью похищения и финансирования терроризма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ разоблачила "крота". Кого из известнейших украинских генералов планировала убить Россия.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о большом провале россиян на фронте.