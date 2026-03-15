У Росії створили секретний підрозділ для політичних убивств за кордоном

У Росії після початку повномасштабної війни проти України було створено секретний підрозділ спецслужб, який спеціалізується на викраденнях і політичних убивствах за кордоном. Про це повідомляє видання The Insider з посиланням на джерела в силових структурах.

У Росії створили секретний центр для політичних убивств. Фото з відкритих джерел

За даними журналістів, у грудні 2022 року Генеральний штаб РФ сформував так званий Центр 795. Його створення було частиною спроб Кремля розширити можливості спецслужб після початку війни проти України. Підрозділ замислювався як автономна структура, здатна діяти незалежно від інших частин Міністерства оборони.

Керівництво центру підпорядковується безпосередньо начальнику Генштабу Валерій Герасимов або його заступникам. До складу підрозділу увійшли близько 500 офіцерів, відібраних з різних силових структур, зокрема ФСБ, ГРУ та КДБ Білорусі.

Ключову роль у формуванні структури відіграли представники команди генерала Андрій Авер'янов, який раніше керував підрозділом ГРУ 29155, який пов’язують з диверсіями та замахами за кордоном. Безпосереднім керівником Центру 795 став колишній офіцер спецпідрозділу "Альфа" Денис Фісенко.

База нового підрозділу розташована в підмосковній Кубинці на території військово-патріотичного комплексу Парк "Патріот". За даними розслідування, фінансування здійснюється за участі оборонного концерну "Калашников" в та держкорпорації "Ростех", яку очолює близький соратник Володимира Путіна Сергій Чемезов.

Структура центру складається з трьох основних управлінь: розвідувального, штурмового та бойового забезпечення. У розвідувальному управлінні налічується 19 відділів, включно зі снайперським, що може свідчити про підготовку точкових ліквідацій.

За даними журналістів, спочатку Центр 795 створювали для операцій в Україні, зокрема атак на командні пункти та ліквідації військових і політичних лідерів. Однак згодом його функції розширилися і тепер підрозділ може бути залучений до диверсій і замахів на опозиціонерів та журналістів за межами Росії.

Попри це, підрозділ неодноразово провалював свої операції. The Insider пише, що однією з операцій Центру 795, стала спроба викрадення родини чеченського опозиційного політика Ахмеда Закаєва, який проживає у Великій Британії. Операція провалилася, адже офіцера центру Дениса Алимова затримали у лютому в аеропорту Боготи на запит США. За даними слідства, він намагався організувати викрадення через посередника, використовуючи переклад повідомлень у Google Translate.

Згодом ФБР отримало доступ до журналу перекладів і змогло відстежувати листування у реальному часі. У результаті посередника заарештували в США, а Алімов наразі очікує екстрадиції та звинувачується в організації вбивства, змові з метою викрадення та фінансуванні тероризму.

