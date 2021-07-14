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В России спортсменка раскритиковала форму команды для Олимпийских игр: подробности

Дарья Устинова предложила подписчикам "честно" оценить форму российской команды

сегодня, 17:35
Автор:

Лиля Воробьева

В России спортсменка Дарья Устинова раскритиковала форму национальной сборной, которую специально сшили для спортсменов, что будут принимать участие в Олимпийских Играх в Токио. Об этом пловчиха заявила на своей странице в Instagram.

В России спортсменка раскритиковала форму команды для Олимпийских игр: подробности

Российская форма (фото из открытых источников)

Спортсменка выложила пост в сети, где примерила новый спортивную одежду. Дарья попросила своих подписчиков оценить наряды. В своей заметке она также опубликовала фотографии прямо из примерочной.

В России спортсменка раскритиковала форму команды для Олимпийских игр: подробности - фото 2

"Недавно от Zasport получили олимпийскую экипировку. Предлагаю вам в комментариях его оценить. Только честно", -предложила пловчиха пользователям соцсети.

Один из подписчиков в комментариях написал, что когда дают вещи бесплатно, это одно. И спросил, купила бы себе спортсменка такой синий спортивный костюм за 10 тысяч. Кроме этого, подписчик высказал мнение, что в государстве на него потратили гораздо больше, чем он стоит. Кроме того, он полагает, что дизайн в одежде совсем никакой.

Дарья Устинова отреагировала мгновенно, она заявила, что не купила бы себе таких вещей.

"Я бы не купила ничего из этой коллекции ...".

Кто-то из фолловеров написал, что ей понравилась футболка. На что спортсменка написала: "Я тебе потом  покажу ее. Возможно тогда, ты передумаешь".

Большинство друзей спортсменки написали, что форма российской сборной не хорошая. Дарья с ними тоже согласилась, заявив, что понимает почему пользователям социальных сетей она не нравится.

Кроме этого, спортсменка заявила, что из всего, что дали, ей понравилось только платье. Она отметила, что прошлая экипировка, которую создал предыдущий производитель, было намного лучшего качества и дизайна.

Известно, что владелицей компании, которая изготовила форму российским спортсменам для выступления на Олимпийских играх в Токио, является Анастасия Задорина. Ее отец Михаил Шекин является генерал-полковником ФСБ России.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в России БТР врезался в маршрутку с людьми.


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