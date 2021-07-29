В России среди лета два региона страны засыпало снегом (ВИДЕО)

В этом году людей на Земле шокируют природные температуры. А климатические изменения уже заметны невооруженным глазом. В июле в России выпал снег. Природная аномалия случилась в Магаданской области и на Чукотке. Свидетели такой причуды опубликовали видео с перевала "Дедушкина лысина", который находится в Хасинском округе.

Мокрый снег летом (фото из открытых источников)

Автор ролика в своей заметке, шутя, заявил, что начался Колымский новый год. Следовательно, теперь можно лепить снеговика и играть в снежки.

Российские местные СМИ активно начали публиковать новости о том, что в регионе ожидают заморозки до -4 градусов.

По информации российских метеорологов, в регионе действительно ожидают снегопад, а ночью — заморозки. Специалисты утверждают, что именно такие низкие температуры привели к мокрому снегу с дождем в июле.

Известно, что первые заморозки до минус 3-4 градусов уже зафиксировали на Колыме.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей, что в Дагестане камнепад разрушил деревню. В Дагестане камнепад обрушился на деревню. Об этом сообщил Минтранс Дагестана.

Стало известно, в российской республике Дагестан сильный камнепад и сель обрушились на деревню. В результате происшествия была разрушена часть населенного пункта, дороги и магазин. Селевыми потоками смыло несколько мостов и дорожное полотно протяженностью около 300 метров. Также были повреждены элементы обустройства автодороги. Транспортное сообщение с тремя селами с населением более 1000 человек было прервано. Несколько населенных пунктов были отрезаны от остальной территории. В Сети появились фото с места событий.

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