В России суд оштрафовал украинскую "Мотор Сич" на миллионы: в чем дело

Противостояние между Украиной и Россией вышло на новый уровень. Нынче в центре разбирательств — предприятие "Мотор Сич". Как сообщает издание "РИА Новости", в одном из московских судов компанию оштрафовали на свыше 40 млн рублей.



"Мотор Сич" оштрафовали в России на 42 млн рублей. Фото: Стрингер

По информации росСМИ, дело рассматривалось в Девятом арбитражном апелляционном суде. Истцом стал Центр вертолетостроения им. Миля и Камова (входит в объединение "Вертолеты России", — ред.). Суть обращения — наличие в обиходе "Мотор Сичи" неких товарных знаков, права на которые якобы принадлежат упомянутому центру.

В первую очередь дело касается марки вертолетов "Ми/Mi". В целом же россияне пытались отстаивать в суде принадлежность сразу девяти товарных знаков.

Представители московского апелляционного суда решили, что исковый запрос полностью оправдан, посему приняли неприятное для "Мотор Сичи" решение. От компании требуют выплатить центру не менее 42 млн российских рублей. Также судьи запретили украинцам использовать марку "Ми" в изготовлении любых транспортных средств.

Стоит напомнить, что "Мотор Сич" уже попадала в похожее судебное разбирательство. К слову, правозащитники тоже не стали на сторону украинской компании. Однако прежний запрет касался исключительно обслуживания и ремонтов любого транспорта под маркой "Ми".

Отметим, что на предыдущем суде представители "Мотор Сичи" всячески отрицали нарушение авторских прав российских производителей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в собственности "Мотор Сичи" не осталось никакого имущества — все было арестовано по предписанию суда. О причинах такого решения детально читайте в нашем материале.

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