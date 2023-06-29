В России трех генералов подозревают в помощи Пригожину во время бунта: появились новые подробности

В Российской Федерации троих представителей тамошнего генералитета подозревают в том, что они помогли мятежному руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. В их числе и генерал российской армии Сергей Суровикин, которого называют "сирийский мясник".

Бунт Пригожина в России (фото из открытых источников)

Как сообщает Telegram-канал Генерал СВР, Сергей Суровикин якобы признался, что помог Евгению Пригожину во время этапа подготовки бунта, но сейчас он раскаивается.

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По информации канала, 28 июня хозяин Кремля Владимир Путин, находясь на Валдае, заслушал доклад и провел в режиме видеосвязи несколько совещаний.

"Президенту доложили о работе, проведенной с несколькими военными генералами-предателями, которые, по мнению представителей руководства силового блока, помогали Пригожину организовать и осуществить попытку мятежа. Все три генерала-предателя взяты под особый контроль и ограничены в действиях", — пишут в информации.

Путину показали видеоматериал о допросе генерала армии Сергея Суровикина, "который после применения к нему мер физического и морального влияния, признался, что оказывал поддержку Пригожину на этапе подготовки мятежа, но после первых призывов главы ЧВК к военному мятежу, осознал свои ошибки, вину и ответственность, и выступал с заявлением, что резко осуждает действия против центральных властей в России".

Генерал СВР утверждает, что президент принял решение не обнародовать российским элитам и гражданам, "раскол и отступничество в армии". Теперь он решил отложить вопрос с Суровикиным.

"Если в ближайшее время будет объявлена отставка министра обороны Сергея Шойгу и выдвижение на его место Алексея Дюмина (губернатор Тульской области — ред.), это будет означать, что президент отстранен от принятия решений и происходит попытка государственного переворота", — добавляют на канале, обещая написать о деталях позже.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Пригожин не дошел до Москвы – версия Буданова.