В России учитель устроил стрельбу в школе после ссоры с учеником

Язык
Coinspot 27.11.2020
BTC/USD
16800.62
ETH/USD
505.92
LTC/USD
67.58
НБУ 27.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Учитель одной из школ г. Нальчика на юге России в здании учебного заведения сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета после потасовки с учеником.
Фото: из открытых источников
Как сообщают местные СМИ, между учеником 8-го класса и его преподавателем произошли разногласия.
После этого между учителем и молодыми людьми в возрасте 36 и 26 лет произошла потасовка. Учитель взял из своего авто травматический пистолет, вернулся в школу и несколько раз выстрелил в воздух. Как пишут местные СМИ, никто не пострадал в результате инцидента.
Напомним, в Греции учительницу, которая отказалась носить маску, приговорил к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года. Женщину признали виновной большинством голосов. В Сети разместили многочисленные видео, на которых она находилась в школе без маски.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в результате стрельбы в торговом центре Mayfair Mall в Вауватосе, штат Висконсин, несколько человек были ранены.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости