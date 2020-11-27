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В России учитель устроил стрельбу в школе после ссоры с учеником

Между учеником 8-го класса и его преподавателем произошли разногласия

сегодня, 13:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Учитель одной из школ г. Нальчика на юге России в здании учебного заведения сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета после потасовки с учеником.

В России учитель устроил стрельбу в школе после ссоры с учеником

Фото: из открытых источников

Как сообщают местные СМИ, между учеником 8-го класса и его преподавателем произошли разногласия.

"Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с преподавателем", — говорится в сообщении.

После этого между учителем и молодыми людьми в возрасте 36 и 26 лет произошла потасовка. Учитель взял из своего авто травматический пистолет, вернулся в школу и несколько раз выстрелил в воздух. Как пишут местные СМИ, никто не пострадал в результате инцидента.

Напомним, в Греции учительницу, которая отказалась носить маску, приговорил к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года. Женщину признали виновной большинством голосов. В Сети разместили многочисленные видео, на которых она находилась в школе без маски.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в результате стрельбы в торговом центре Mayfair Mall в Вауватосе, штат Висконсин, несколько человек были ранены. 



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Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fc0d2d89a7947325b6eddbf?from=newsfeed
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