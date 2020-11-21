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Главная Новости Мир США Стрельба в Висконсине: несколько человек ранены, полиция окружила торговый центр (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Стрельба в Висконсине: несколько человек ранены, полиция окружила торговый центр (видео)

Преступник на свободе

сегодня, 00:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

По словам мэра Висконсина, в пятницу в результате стрельбы в торговом центре Mayfair Mall в Вауватосе, штат Висконсин, несколько человек были ранены. Полиция окружила торговый центр, где произошел инцидент. Преступник на свободе.

Стрельба в Висконсине: несколько человек ранены, полиция окружила торговый центр (видео)

Фото: ABC

Как сообщает ABC News, травмы жертв не представляют опасности для жизни, их отправляют в больницу. Около 75 офицеров прибыли на место происшествия в Воватосе, примерно в 6 милях от Милуоки. 


Подробности не сообщаются. На место не пускают журналистов. Сиррон Багенда из CBS 58 пишет, что десятки полицейских машин на месте происшествия обыскивают территорию. Многие из полицейских находятся возле универмага Macy's в торговом центре.

Напомним, торговый центр Mayfair был местом февральской стрельбы, в ходе которой полицейский Джозеф Менса застрелил Элвина Коула, 17-летнего чернокожего.

Ранее "Комментарии" писали, что несколько человек были ранены в результате нападения с ножом в городе Оберхаузен на западе Германии в четверг вечером. СМИ сообщили, что несколько человек были доставлены в больницу с ножевыми ранениями, а некоторые получили травмы, угрожающие жизни. 



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Источник: https://www.thestar.com/news/canada/2020/11/20/coronavirus-updates-covid19-canada-toronto-gta-ontario-november-20-2020.html?utm_source=Twitter&utm_medium=SocialMedia&utm_campaign=National&utm_content=coronavirus-updates-canada-toronto-ontario&utm_source=t
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