В России угрожают нанести удар по американским спутникам: подробности

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Кравцев Сергей
Российские войска могут нанести удар по американским спутникам, в том числе коммерческим, если российской стороне станет известно о том, что разведданные, добытые этими спутниками США передают Украине. Об этом заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает портал "Комментарии", со ссылкой на "ТАСС".
Спутник. Фото: из открытых источников
Кроме того, Воронцов цинично обвинил Запад в том, что они якобы подвергают рискам устойчивость мирной космической деятельности.
Стоит напомнить, что не так давно изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.
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Также издание "Комментарии" сообщало – польский сенат единогласно поддержал резолюции о признании российской власти – террористическим режимом. Ранее подобный шаг сделал парламент Эстонии, а также ПАСЕ. Каким может быть продолжение? Ударят ли такие решения по РФ? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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