Российские войска могут нанести удар по американским спутникам, в том числе коммерческим, если российской стороне станет известно о том, что разведданные, добытые этими спутниками США передают Украине. Об этом заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает портал "Комментарии", со ссылкой на "ТАСС".

Спутник. Фото: из открытых источников

"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах, — сказал Константин Воронцов, добавив, что "квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара".

Кроме того, Воронцов цинично обвинил Запад в том, что они якобы подвергают рискам устойчивость мирной космической деятельности.

Стоит напомнить, что не так давно изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.

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