logo

BTC/USD

20724.96

ETH/USD

1555.98

LTC/USD

56.17

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

39.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России угрожают нанести удар по американским спутникам: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В России угрожают нанести удар по американским спутникам: подробности

Россия уже открыто угрожает США прямым ударом

сегодня, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска могут нанести удар по американским спутникам, в том числе коммерческим, если российской стороне станет известно о том, что разведданные, добытые этими спутниками США передают Украине. Об этом заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает портал "Комментарии", со ссылкой на "ТАСС".

В России угрожают нанести удар по американским спутникам: подробности

Спутник. Фото: из открытых источников

"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах, — сказал Константин Воронцов, добавив, что "квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара".

Кроме того, Воронцов цинично обвинил Запад в том, что они якобы подвергают рискам устойчивость мирной космической деятельности.

Стоит напомнить, что не так давно изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.                                                                                        

Читайте также на портале "Комментарии" — к чему готовится Россия, продолжая разговоры о "грязной бомбе" – способен ли Запад на превентивный удар, чтобы усмирить агрессора.

Также издание "Комментарии" сообщало – польский сенат единогласно поддержал резолюции о признании российской власти – террористическим режимом. Ранее подобный шаг сделал парламент Эстонии, а также ПАСЕ. Каким может быть продолжение? Ударят ли такие решения по РФ? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/16165591?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!