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В России угрожают "уникальной новейшей" ракетой: что известно

Но о новой разработке Москвы нет никаких сведений

сегодня, 21:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, когда совершал визит по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ина, решил похвастаться новейшей дальнобойной крылатой ракетой Х-БД с дальностью пуска 6500 км . Носителями таких ракет должны быть модернизированы Ту-160м.

В России угрожают "уникальной новейшей" ракетой: что известно

Россияне угрожают новой ракетой (иллюстративный фото из открытых источников)

По словам экспертов Defense Express, такая нова ракета Х-БД будет модернизирована с Х-101. Предполагается, что такие ракеты будут отличаться от своих "предшественников" габаритами.


При этом сами российские военные пока не могут обнародовать ее характеристику. В медиа РФ только сообщают, что дальность пуска новой ракеты "значительно превышает показатель Х-101, что такой ракеты "нет ни в одной из стран мира", и что она вскоре может быть использована для ударов по Украине. По этой причине велико сомнение, что такая ракета уже создана.

"Он (ТУ-160м – ред.) должен работать вне зоны ПВО, а ракеты входят в зону. Если такой самолет несет много оружия, то начинает работать принцип информационной деградации ПВО противника. Не входя в зону ПВО, а пуская туда ракету, мы диктуем направление удара, момент и плотность. Если мы хорошо разведаем противовоздушную оборону врага, то мы всегда найдем узкое место и бросим в это горло группировку ракеты", — говорится в комментариях, которые должны описать схему применения ракеты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ГУР МО рассказали о удручающей ситуации для россиян в Крыму . Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк прокомментировал последние события, происходящие в аннексированном Крыму, в том числе и удар по штабу Черноморского флота РФ.


Воздушные тревоги в Крыму происходят все чаще из-за украинских атак по российским оккупантам. Одна из последних атак по зданию штаба Черноморского флота РФ уничтожила 34 офицера российской армии. Представитель ГУР Андрей Черняк называл это "крабовой ловушкой", которая обеспечила ВСУ "серьезный улов ".

 



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Источник: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rf_ne_mozhe_pojasniti_riznitsju_mizh_h_bd_ta_h_101_ale_vzhe_pogrozhuje_biti_tsijeju_kr_po_ukrajini-12967.html
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