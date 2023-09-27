В России угрожают "уникальной новейшей" ракетой: что известно

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Лиля Воробьева
Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, когда совершал визит по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ина, решил похвастаться новейшей дальнобойной крылатой ракетой Х-БД с дальностью пуска
Россияне угрожают новой ракетой (иллюстративный фото из открытых источников)
По словам экспертов Defense Express, такая нова ракета Х-БД будет модернизирована с Х-101. Предполагается, что такие ракеты будут отличаться от своих "предшественников" габаритами.
При этом сами российские военные пока не могут обнародовать ее характеристику. В медиа РФ только сообщают, что дальность пуска новой ракеты "значительно превышает показатель Х-101, что такой ракеты "нет ни в одной из стран мира", и что она вскоре может быть использована для ударов по Украине. По этой причине велико сомнение, что такая ракета уже создана.
"Он (ТУ-160м – ред.) должен работать вне зоны ПВО, а ракеты входят в зону. Если такой самолет несет много оружия, то начинает работать принцип информационной деградации ПВО противника. Не входя в зону ПВО, а пуская туда ракету, мы диктуем направление удара, момент и плотность. Если мы хорошо разведаем противовоздушную оборону врага, то мы всегда найдем узкое место и бросим в это горло группировку ракеты", — говорится в комментариях, которые должны описать схему применения ракеты.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ГУР МО рассказали о удручающей ситуации для россиян в Крыму . Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк прокомментировал последние события, происходящие в аннексированном Крыму, в том числе и удар по штабу Черноморского флота РФ.
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