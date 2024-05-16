В России ушел из жизни 76-летний киноактер Олег Леваков.

Олег Леваков (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское СМИ Стархит , окружение Левакова не озвучивает его причину смерти, только обнародовали соболезнования его родным. Еще неизвестно, когда и где будут прощаться с артистом.

"Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни умер народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков... Мы навсегда сохраним в своих сердцах талант, юмор, человеческое достоинство, безграничную любовь к родному театру и коллегам дорогого нашего Лелика, Олега Александровича. Скорбим вместе с родными и близкими.

Как и у многих известных российских артистов, на счету Олега Левакова более 80 работ в кино. Самые известные из них — сериалы "Тайны следствия", "Ивановы-Ивановы", "Мажор" и многие другие.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России неожиданно скончался актер из сериалов "Бумер" и "Бандитский Петербург". В РФ сообщают о том, что скончался популярный российский актер Александр Карпухов. Как информирует пропагандистское медиа Стархит, популярный в России актер сыграл более ста ролей в кино. Он ушел из жизни в возрасте 50 лет.

О смерти Карпухова сообщил его давний коллега, актер Андреев. "Еще одно очень грустное известие... Не стало Карпушины — Сани Карпухова... Когда-то, кажется, давным-давно, на какой-то из театральных капустников, он собрал нас и снял небольшой фильм, клип. Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отражают его озорный нрав, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Почивай с миром, Саня. Ты был настоящим", — написал Андреев в соцсетях, не озвучивая причину трагедии.