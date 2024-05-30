Российские пропагандисты сообщают о том, что в террористической РФ ушел из жизни еще советский и российский актер театра и кино – Валерий Фролов.

Умер актер Валерий Фролов (фото из открытых источников)

Как сообщает телеграмм-канал Mash , актеру исполнилось 76 лет. Он играл в таких известных кинофильмах, как "Кин-дза-дза!", "Батальоны просят огня", снимался в сериале "Следствие ведут Знатоки" и в других.

Сообщают, что актер скончался 7 мая 2024 года. За годы своей карьеры он сыграл в 22 фильмах и принял участие в 22 проектах.

Валерий Фролов родился 17 февраля 1948 года в городе Шахты Ростовской области, пятилетним вместе с родителями лет переехал в Ростов-на-Дону. Образование получал в специализированной школе №53, где определенные предметы преподавали на немецком языке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России умер актер из популярных сериалов . В России ушел из жизни 76-летний киноактер Олег Леваков. Как сообщает пропагандистское СМИ Стархит, окружение Левакова не озвучивает его причину смерти, только обнародовали соболезнования его родным. Еще неизвестно, когда и где будут прощаться с артистом.

Как и у многих известных российских артистов, на счету Олега Левакова более 80 работ в кино. Самые известные из них — сериалы "Тайны следствия", "Ивановы-Ивановы", "Мажор" и многие другие.

Также "Комментарии" писали о том, что в США умерла популярная российская блоггерша . Пропагандистские издания РФ информируют, что в Соединенных Штатах ушла из жизни известная российская блоггерша Елена Миро, писавшая скандальные статьи о звездах российского шоу-бизнеса.

Как сообщает News.ru, несколько Telegram-каналов сообщили, что блоггерша пострадала в автокатастрофе и впала в кому в Соединенных Штатах, где проживала последние годы. Недавно она скончалась.