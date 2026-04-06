В России умер разработчик гиперзвуковых ракет Путина, которыми РФ атаковала Украину

В России на 75-м году жизни скончался один из ключевых конструкторов российских ракетных систем Александр Леонов. Он возглавлял предприятие "НПО машиностроение", являющееся одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической отрасли.

Александр Леонов руководил предприятием "НПО машиностроение" с 2007 года после смерти предыдущего генерального директора Герберта Ефремова. Расположенное в городе Реутов предприятие входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и играет немаловажную роль в разработке современных российских ракетных систем.

Под руководством Леонова была создана гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", а также боевая оснастка для стратегического комплекса "Авангард". Ранее он принимал участие в разработке таких ракетных систем как "Гранит", "Вулкан" и берегового комплекса "Бастион" с ракетой "Оникс".

В 2024 году Владимир Путин заявлял, что ракета "Циркон" применялась при ударах по Украине. По словам российских властей, это оружие способно развивать скорость до 9 Мах и поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Разработка "Циркона" началась в 2011 году, а первые испытания стартовали в 2016 году. В августе 2022 года российское Минобороны объявило о начале серийного производства ракеты. Комплекс с этой ракетой был официально принят на вооружение в 2023 году.

За свою работу Леонов получил государственные награды, в частности, звание "героя труда России" и "заслуженного машиностроителя". О смерти сообщила пресс-служба компании, однако причину не уточнили.