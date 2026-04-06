У Росії помер розробник гіперзвукових ракет Путіна, якими РФ атакувала Україну

У Росії на 75-му році життя помер один із ключових конструкторів російських ракетних систем Олександр Леонов. Він очолював підприємство "НПО машиностроение", яке є одним з провідних підприємств російської ракетно-космічної галузі.

Олександр Леонов керував підприємством "НПО машиностроение" з 2007 року після смерті попереднього генерального директора Герберта Єфремова. Розташоване у місті Реутов підприємство входить до складу корпорації "Тактическое ракетное вооружение" та відіграє важливу роль у розробці сучасних російських ракетних систем.

Під керівництвом Леонова було створено гіперзвукову протикорабельну ракету "Циркон", а також бойове оснащення для стратегічного комплексу "Авангард". Раніше він брав участь у розробці таких ракетних систем, як "Граніт", "Вулкан" та берегового комплексу "Бастіон" з ракетою "Онікс".

У 2024 році Володимир Путін заявляв, що ракета "Циркон" застосовувалася під час ударів по Україні. За словами російської влади, ця зброя здатна розвивати швидкість до 9 Мах та уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів.

Розробка "Циркона" розпочалася у 2011 році, а перші випробування стартували у 2016-му. У серпні 2022 року російське Міноборони оголосило про початок серійного виробництва ракети. Комплекс з цією ракетою був офіційно прийнятий на озброєння у 2023 році.

За свою роботу Леонов отримав державні нагороди, зокрема звання "героя праці Росії" та "заслуженого машинобудівника". Про смерть повідомила пресслужба компанії, однак причину не уточнили.