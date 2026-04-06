Головна Новини Світ Росія У Росії помер розробник гіперзвукових ракет Путіна, якими РФ атакувала Україну
У Росії помер розробник гіперзвукових ракет Путіна, якими РФ атакувала Україну

У Росії помер генеральний конструктор "НПО машиностроение" Олександр Леонов.

6 квітня 2026, 09:15
У Росії на 75-му році життя помер один із ключових конструкторів російських ракетних систем Олександр Леонов. Він очолював підприємство "НПО машиностроение", яке є одним з провідних підприємств російської ракетно-космічної галузі. 

У Росії помер розробник гіперзвукових ракет Путіна, якими РФ атакувала Україну

Олександр Леонов керував підприємством "НПО машиностроение" з 2007 року після смерті попереднього генерального директора Герберта Єфремова. Розташоване у місті Реутов підприємство входить до складу корпорації "Тактическое ракетное вооружение" та відіграє важливу роль у розробці сучасних російських ракетних систем.

Під керівництвом Леонова було створено гіперзвукову протикорабельну ракету "Циркон", а також бойове оснащення для стратегічного комплексу "Авангард". Раніше він брав участь у розробці таких ракетних систем, як "Граніт", "Вулкан" та берегового комплексу "Бастіон" з ракетою "Онікс".

У 2024 році Володимир Путін заявляв, що ракета "Циркон" застосовувалася під час ударів по Україні. За словами російської влади, ця зброя здатна розвивати швидкість до 9 Мах та уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів.

Розробка "Циркона" розпочалася у 2011 році, а перші випробування стартували у 2016-му. У серпні 2022 року російське Міноборони оголосило про початок серійного виробництва ракети. Комплекс з цією ракетою був офіційно прийнятий на озброєння у 2023 році.

За свою роботу Леонов отримав державні нагороди, зокрема звання "героя праці Росії" та "заслуженого машинобудівника". Про смерть повідомила пресслужба компанії, однак причину не уточнили.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія атакувала Україну ракетами "Циркон" у лютому.



