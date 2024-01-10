В России умер врач, обещавший долголетие Путину: что известно

Ведущий русский геронтолог, основатель Института биорегуляции и геронтологии, академик РАН Владимир Хавинсон ушел из жизни, имея 77 лет. Именно этот российский академик в 2017 году наобещал хозяину Кремля Путину "минимум 20 лет" активной жизни. Об этом информирует The Moscow Times, ссылаясь на вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Ергашева.

Владимир Путин и его личный геронтолог Владимир Хавинсон (фото из открытых источников)

Ученый, которого российские медиа назвали "личным геронтологом" президента Владимира Путина, еще с начала 1990-х занимался проблемами старения и продления активной жизни. Он зарегистрировал 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов.

В 2017 году президент РФ вручил Хавинсону орден Дружбы за особые достижения в медицине. Перед награждением, отвечая на вопросы петербургского издания "Фонтанка", ученый, цитируя Библию, убеждал, что ресурс человеческого организма может достигнуть 120 лет, а по меньшей мере составляет 100 лет.

"Это еще в Ветхом Завете написано, что Бог столько дал человеку. Максимальный рекорд Книги Гиннесса – 122 года прожила француженка Анна Кальман, в России рекорд – 117 лет Варвара Семенякова. Поэтому 100 лет – это минимум”, — убеждал личный геронтолог хозяина Кремля.

Путину он наобещал "минимум 20 лет" активной жизни и назвал его "образцом" с "блестящим потенциалом".

Владимир Хавинсон еще говорил, что медицина должна продлить жизнь государственных чиновников, ведь опытного лидера, как правило, заменить никем. "А без него в стране начнется политический кризис", – объяснил ученый.

"Открытие пептидов, а на их основе пептидных биорегуляторов принесло Хавинсону мировую известность", — отметил Ергашев в тексте некролога.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин пожаловался, что его перестали узнавать школьные друзья.