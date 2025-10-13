В России скончался известный певец в стиле шансон, народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов. Ему было 69 лет.

Ефрем Амирамов (фото из открытых источников)

О смерти артиста сообщили российские пропагандистские СМИ. По их данным, Амирамов ушел из жизни в одной из больниц города Нальчика.

"Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он умер", — сообщил источник о смерти народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова.

Несколько дней назад певца госпитализировали в медицинское учреждение в Нальчике. Сначала жена отрицала информацию о смерти, отметив, что состояние Амирамова остается критическим, но оно еще живо. Впоследствии пиар-менеджер подтвердила, что артист все же скончался.

Причиной госпитализации стал сепсис. Все это время состояние певца оставалось крайне тяжелым, а родные и друзья просили неравнодушных молиться за его выздоровление.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России от страшной болезни скончался популярный актер . В России в возрасте 51 года ушел из жизни популярный актер Сергей Рыбин. Причиной его смерти стал цирроз печени.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, этим летом артисту исполнился 51 год. Сразу после дня рождения у него начали возникать серьезные проблемы со здоровьем. В прошлый понедельник стало известно о его смерти от последствий болезни. По информации, в последнее время состояние актера резко ухудшилось. Ему было настолько плохо, что он испытывал трудности с передвижением, а во время одного из падений получил серьезную травму спины. Летом Сергею Рыбину исполнилось 51 год, и вскоре после этого начались тяжелые проблемы со здоровьем. В понедельник стало известно, что он скончался от цирроза печени.