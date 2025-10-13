В России умер звезда Шансона: его убила страшная болезнь

Рубрики
Лиля Воробьева
В России скончался известный певец в стиле шансон, народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов. Ему было 69 лет.
Ефрем Амирамов (фото из открытых источников)
О смерти артиста сообщили российские пропагандистские СМИ. По их данным, Амирамов ушел из жизни в одной из больниц города Нальчика.
Несколько дней назад певца госпитализировали в медицинское учреждение в Нальчике. Сначала жена отрицала информацию о смерти, отметив, что состояние Амирамова остается критическим, но оно еще живо. Впоследствии пиар-менеджер подтвердила, что артист все же скончался.
Причиной госпитализации стал сепсис. Все это время состояние певца оставалось крайне тяжелым, а родные и друзья просили неравнодушных молиться за его выздоровление.
