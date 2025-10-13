У Росії помер зірка Шансону: його вбила страшна хвороба

У Росії помер відомий співак у стилі шансон, народний артист Кабардино-Балкарії Єфрем Амірамов. Йому було 69 років.

Єфрем Амірамов (фото з відкритих джерел)

Про смерть артиста повідомили російські пропагандистські ЗМІ. За їхніми даними, Амірамов пішов із життя в одній із лікарень міста Нальчика.

"Щойно, на жаль, артиста не стало. Лікарі боролися за його життя, але він помер", — повідомило джерело про смерть народного артиста Кабардино-Балкарії Єфрема Амірамова.

Кілька днів тому співака госпіталізували до медичного закладу в Нальчику. Спочатку дружина заперечувала інформацію про смерть, зазначивши, що стан Амірамова залишається критичним, але він ще живий. Згодом піар-менеджер підтвердила, що артист все ж помер.

Причиною госпіталізації став сепсис. Увесь цей час стан співака залишався вкрай тяжким, а рідні та друзі просили небайдужих молитися за його одужання.

