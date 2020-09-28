В России упал самолет: есть жертвы

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Виолетта Комаровская
В России потерпел крушение легкомоторный самолет. Он упал в Волгу в Нижегородской области. В результате аварии погибли два человека, которые находились в это время на борту. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Самолет упал в Волгу. Фото: 52.mchs.gov.ru
О падении самолета стало известно накануне. Двухместное судно оказалось в воде около 14:30-15:00 по местному времени. Авария произошла недалеко от села Михальчиково Нижегородской области. Только к вечеру спасателям удалось достать самолет из речки. Для этого задействовали 10 единиц техники и почти 30 человек личного состава. К сожалению, спасти пилота и пассажира не удалось.
При этом спасатели выяснили, что в небо легкомоторный самолет поднялся, не имея никаких разрешений на этот полет.
"Это был несанкционированный полет. Пилот легкомоторного аппарата не смог справиться с управлением. Из-за этого самолет упал в акваторию Волги", — сказано в сообщении спасателей.
Правоохранители начали проверку, чтобы выяснить окончательную причину аварии.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Харьковской области назвали предварительную причину крушения самолета АН-26. Он упал в пятницу, 25 сентября, неподалеку от Чугуева. Погибли 26 человек. Это курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил. Одному курсанту удалось выжить.
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