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В России упал самолет: есть жертвы

Во время крушения легкомоторного самолета погибли два человека

28 сентября 2020, 08:37
Автор:

Виолетта Комаровская

В России потерпел крушение легкомоторный самолет. Он упал в Волгу в Нижегородской области. В результате аварии погибли два человека, которые находились в это время на борту. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. 

В России упал самолет: есть жертвы

Самолет упал в Волгу. Фото: 52.mchs.gov.ru

О падении самолета стало известно накануне. Двухместное судно оказалось в воде около 14:30-15:00 по местному времени. Авария произошла недалеко от села Михальчиково Нижегородской области. Только к вечеру спасателям удалось достать самолет из речки. Для этого задействовали 10 единиц техники и почти 30 человек личного состава. К сожалению, спасти пилота и пассажира не удалось. 

При этом спасатели выяснили, что в небо легкомоторный самолет поднялся, не имея никаких разрешений на этот полет. 

"Это был несанкционированный полет. Пилот легкомоторного аппарата не смог справиться с управлением. Из-за этого самолет упал в акваторию Волги", — сказано в сообщении спасателей. 

Правоохранители начали проверку, чтобы выяснить окончательную причину аварии. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Харьковской области назвали предварительную причину крушения самолета АН-26. Он упал в пятницу, 25 сентября, неподалеку от Чугуева. Погибли 26 человек. Это курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил. Одному курсанту удалось выжить.


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