В России упал самолет: есть жертвы

В России потерпел крушение легкомоторный самолет. Он упал в Волгу в Нижегородской области. В результате аварии погибли два человека, которые находились в это время на борту. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Самолет упал в Волгу. Фото: 52.mchs.gov.ru

О падении самолета стало известно накануне. Двухместное судно оказалось в воде около 14:30-15:00 по местному времени. Авария произошла недалеко от села Михальчиково Нижегородской области. Только к вечеру спасателям удалось достать самолет из речки. Для этого задействовали 10 единиц техники и почти 30 человек личного состава. К сожалению, спасти пилота и пассажира не удалось.

При этом спасатели выяснили, что в небо легкомоторный самолет поднялся, не имея никаких разрешений на этот полет.

"Это был несанкционированный полет. Пилот легкомоторного аппарата не смог справиться с управлением. Из-за этого самолет упал в акваторию Волги", — сказано в сообщении спасателей.

Правоохранители начали проверку, чтобы выяснить окончательную причину аварии.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Харьковской области назвали предварительную причину крушения самолета АН-26. Он упал в пятницу, 25 сентября, неподалеку от Чугуева. Погибли 26 человек. Это курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил. Одному курсанту удалось выжить.

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