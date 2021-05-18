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В России упал вертолет с четырьмя пассажирами: есть погибший

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

сегодня, 03:40
Автор:

Ольга Чародий

В России в результате крушения частного вертолета Robinson в Архангельской области погиб человек, а еще двое получили травмы. Один из членов экипажа считается пропавшим без вести. Об этом со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ сообщает "РБК".

В России упал вертолет с четырьмя пассажирами: есть погибший

Вертолет (фото из открытых источников)

Летательный аппарат, который вылетел из аэропорта Васьково, упал в Белое море близ острова Мудьюнг. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Между тем спасатели сообщили, что вертолет находится на плаву, его принадлежность устанавливается. 

Как сообщали ранее 26 декабря разбился вертолет пакистанской армии, на борту которого были четыре человека: два пилота и два солдата. Известно, что военный вертолет выполнял спасательную операцию. В регионе Гилгит-Балтистан вертолет эвакуировал тело военнослужащего, который погиб, попав под снежную лавину. По данным Министерства обороны страны, крушение произошло по техническим причинам. Все обстоятельства происшествия выясняются.  Губернатор Гилгит-Балтистана Раджа Джалал Хуссейн Макпун и главный министр Халид Хуршид почтили память офицеров и солдат пакистанской армии, которые погибли в результате крушения вертолета и выразили их родным свои искренние соболезнования.

К сожалению, в последнее время в мире случилось много таких аварий. 9 декабря на территории Тернопольской области разбился легкомоторный самолет, в результате происшествия погиб пилот. И в этот же день, в сети появились сообщения о крушении другого вертолета, только над французскими Альпами.  



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Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60a2c5529a794787cd48ee5e?from=newsfeed
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