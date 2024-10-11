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В России ущерб на триллионы: власти обвиняют людей с ожирением

Минздрав РФ считает, что россияне с ожирением принесли многотриллионный ущерб для экономики РФ.

сегодня, 16:35
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Автор:
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Slava Kot

Директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Иван Деев обвинил россиян с ожирением в убытках для экономики почти на восемь триллионов рублей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России ущерб на триллионы: власти обвиняют людей с ожирением

В России обвинили людей с ожирением в ущербе экономике. Фото: Укринформ

Представитель Минздрава РФ Иван Деев заявил, что в России только треть населения имеет нормальный вес. По его словам, люди с ожирением приносят ущерб для РФ на уровне 4% от ВВП.

"У нас нормальную массу тела имеет всего 35,7% пациентов, это взвешивание, измерение роста, расчет индекса массы тела и объем талии", – сказал Деев.

Согласно данным Минэкономразвития РФ, номинальный ВВП России на 2024 год составит 195,8 триллиона рублей, а 4% от него – 7,832 триллиона.

По данным Росстата, доля россиян с избыточным весом продолжает расти. В 2023 году она составила 62,5% по сравнению с 61,7% в 2018 году. Кроме того, растет также количество официально зафиксированных случаев ожирения среди россиян — только в 2022 году было поставлено 419 тысяч новых диагнозов. В 2022 году официально с диагнозом "ожирение" в РФ было 2,18 млн пациентов.

Согласно данным Минздрава, в Украине 59% взрослых людей имеют избыточную массу тела, из которых почти 25% – с ожирением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян меняется мнение о войне в Украине. Названы группы населения, которые больше всего против военных действий.

Также "Комментарии" писали о главных причинах ожирения. Исследователи указывают, что среди них оказались неправильное питание, плохой сон, стресс и сидячий образ жизни.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/10/11/minzdrav-obvinil-stradayuschih-ozhireniem-rossiyan-vuscherbe-ekonomike-na8-trillionov-rublei-a144680
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