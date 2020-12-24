В России установили памятник Аленушке - ее страшная красота вызвала ответную реакцию соцсетей в виде фотожаб

В глубинке России недавно открыли памятник героине русских сказок Алёнке, которая, согласно поверью, основала село Новая Алёновка, которое в будущем превратилось в современный город.



Открытие мемориала произошло на День города, когда отмечалось 250-летие населенного города. 2-метровый памятник высотой в два метра произведен из металлоконструкций с элементами художественной ковки.

Удивительно, но жители города, оказались не в восторге от произведения современного искусства. По их словам, ничего кроме ужаса, это творение ничего не несет. Вскоре власти города по требованию публичности снесли творение современного искусства, но как говорится, летописи не горят — так и в социальных сетях Аленка стала поводов для мемов и фото жаб. Ниже приведены самые яркие видео и фото по этому поводу.





Ранее "Комментарии" писали о том, что общеизвестный факт, что сон нужен всем без исключения — людям, взрослым и маленьким, животным — домашним и диким. Но в особенности это касается совсем малышей либо старичков. Все они начинают в какой-то момент смешно дремать, а потом могут даже крепко уснуть. И тогда остается только брать в руки фотоаппарат и запечатлять такие моменты. Однозначно, горы фотографий уснувших человеческих детей в самых неожиданных позах и местах вы уже видели. Сегодня мы сделали подборку уснувших животных — однозначно, они не оставят вас равнодушными, заставят улыбнуться, а возможно даже подымут самое унылое зимнее настроение, ведь их милота просто зашкаливает!

Кроме того, порталу стало известно о том, что котики прослыли милыми, мирными, ласковыми созданиями. Не зря же умоляющий взгляд друга мультипликационного героя Шрека Кота в сапогах стал мемом везде и всегда. Но иногда этим усатым-полосатым надоедает быть паиньками. Их внутреннее "я" в какой-то момент берет ум животного в оборот и проявляется та самая сторона, которую хозяин кота как-то и не планировал встречать, беря домой милашку-пушистика. "Комментарии" сделали подборку фотографий, на которых котиков удалось застукать на месте преступления и зафиксировать этот момент на фото.





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