В России уже не до смеха: новая реальность не нравится россиянам

Власти России от угроз перешли к реальным шагам – в Москве и Санкт-Петербурге ограничили мобильный интернет.

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в Москве уже пятый день фиксируют масштабные перебои с мобильным интернетом, а утром 9 марта отключения начались и в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

"В Петербурге за несколько часов поступило около 2500 жалоб. Пользователи сообщают, что не работают мессенджеры, банковские приложения и большинство сайтов. Доступ остается только к ресурсам так называемого "белого списка", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отметили, что под ограничения оказались не все сайты. Так, продолжают работать государственные сервисы, российские соцсети ("ВКонтакте", "Одноклассники"), сервисы "Яндекса" и маркетплейсы. При этом операторы "Билайн", "Мегафон" и Т2 заявили, что перебои якобы связаны с "внешними ограничениями".

"По данным источников на телеком-рынке, российские операторы могли получить указание ограничить мобильный интернет в определенных районах. Ранее в центре Москвы даже тестировали полное отключение связи. Отключения в Санкт-Петербурге также совпали с заявлением губернатора Ленинградской области об угрозе атак беспилотников и возможном снижении скорости мобильного интернета", — отметили в Центре.

