В России уже не до смеха: новая реальность не нравится россиянам

Власти России от угроз перешли к реальным шагам – в Москве и Санкт-Петербурге ограничили мобильный интернет.
Россияне. Фото из открытых источников
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в Москве уже пятый день фиксируют масштабные перебои с мобильным интернетом, а утром 9 марта отключения начались и в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
Аналитики Центра отметили, что под ограничения оказались не все сайты. Так, продолжают работать государственные сервисы, российские соцсети ("ВКонтакте", "Одноклассники"), сервисы "Яндекса" и маркетплейсы. При этом операторы "Билайн", "Мегафон" и Т2 заявили, что перебои якобы связаны с "внешними ограничениями".
