У Росії вже не до сміху: нова реальність не подобається росіянам

Влада Росії від погроз перейшли до реальних кроків — у Москві та Санкт-Петербурзі обмежили мобільний інтернет.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що в Москві вже п’ятий день поспіль фіксують масштабні перебої з мобільним інтернетом, а вранці 9 березня відключення почалися і в Санкт-Петербурзі. Про це повідомило видання The Moscow Times із посиланням на дані сервісу Downdetector.

“У Петербурзі за кілька годин надійшло близько 2500 скарг. Користувачі повідомляють, що не працюють месенджери, банківські додатки та більшість сайтів. Доступ залишається лише до ресурсів із так званого “білого списку”, — йдеться в повідомленні.

Аналітики Центру зазначили, що під обмеження потрапили не всі сайти. Так, продовжують працювати державні сервіси, російські соцмережі (“ВКонтакте”, “Однокласники”), сервіси “Яндекса” та маркетплейси. При цьому оператори “Білайн”, “МегаФон” і Т2 заявили, що перебої нібито пов’язані з “зовнішніми обмеженнями”.

“За даними джерел на телеком-ринку, російські оператори могли отримати вказівку обмежити мобільний інтернет у певних районах. Раніше в центрі Москви навіть тестували повне відключення зв’язку. Відключення в Санкт-Петербурзі також збіглися із заявою губернатора Ленінградської області про загрозу атак безпілотників та можливе зниження швидкості мобільного інтернету”, — зазначили в Центрі.

