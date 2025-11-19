В России уже не скрывают истинных намерений: новые решения Кремля против россиян

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Госдуме обсуждают закон, приравнивающий так называемый "деструктивный контент" к экстремизму. Также закон позволит "Роскомнадзору" блокировать такой контент по упрощенной процедуре.
Россияне. Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что эта инициатива представляется как такая, которая защищает население от опасного контента. При этом понятие деструктивности, как отмечают аналитики, не имеет четких критериев.
Отмечается, что если закон примут, россияне могут потерять даже возможность искать в интернете информацию на "нежелательные" для власти темы.
Аналитики Центра подчеркнули, что под предлогом "защиты" Россия взяла курс на тотальную цифровую изоляцию населения.
