В России уже не скрывают истинных намерений: новые решения Кремля против россиян

В Госдуме обсуждают закон, приравнивающий так называемый "деструктивный контент" к экстремизму. Также закон позволит "Роскомнадзору" блокировать такой контент по упрощенной процедуре.

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что эта инициатива представляется как такая, которая защищает население от опасного контента. При этом понятие деструктивности, как отмечают аналитики, не имеет четких критериев.

"Это означает, что любой неудобный для власти контент может быть объявлен "вредным для психики" и заблокирован без суда, экспертизы или прозрачного механизма", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Отмечается, что если закон примут, россияне могут потерять даже возможность искать в интернете информацию на "нежелательные" для власти темы.

"Россия делает все, чтобы достичь полного контроля над интернетом, который во всем мире остается простором свободного мнения. Кремль работает одновременно на двух направлениях: репрессиями заставляет молчать тех, кто создает неудобный контент, а цензурой и блокировками — лишает граждан возможности даже его читать", — пояснили в ЦПД.

Аналитики Центра подчеркнули, что под предлогом "защиты" Россия взяла курс на тотальную цифровую изоляцию населения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что России дорого обходится война против Украины — Кремль пытается найти деньги на продолжение боевых действий. Власти РФ ранее пытались скрыто забирать деньги россиян на финансирование войны – из-за повышения налогов. Однако сейчас уже не скрывают своих намерений – забирают деньги открыто.



