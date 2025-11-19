У Росії уже не приховують справжніх намірів: нові рішення Кремля проти росіян

У Держдумі обговорюють закон, який прирівняє так званий “деструктивний контент” до екстремізму. Також закон дозволить “роскомнадзору” блокувати такий контент за спрощеною процедурою.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що ця ініціатива подається як така, що захистить населення від небезпечного контенту. При цьому поняття “деструктивності”, як зазначають аналітики, не має чітких критеріїв.

“Це означає, що будь-який незручний для влади контент може бути оголошений “шкідливим для психіки” і заблокований без суду, експертизи чи будь-якого прозорого механізму”, — зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, якщо закон ухвалять, росіяни можуть втратити навіть можливість шукати в інтернеті інформацію на “небажані” для влади теми.

“Росія робить все, щоб досягнути повного контролю над інтернетом, який у всьому світі лишається простором вільної думки. Кремль працює одночасно на двох напрямках: репресіями змушує мовчати тих, хто створює незручний контент, а цензурою й блокуваннями — позбавляє громадян можливості навіть його читати”, — пояснили у ЦПД.

Аналітики Центру наголосили, що під приводом “захисту” Росія взяла курс на тотальну цифрову ізоляцію населення.

