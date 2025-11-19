logo_ukra

Головна Новини Світ Росія У Росії уже не приховують справжніх намірів: нові рішення Кремля проти росіян
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії уже не приховують справжніх намірів: нові рішення Кремля проти росіян

На росіян очікує тотальна заборона: яке рішення готують у Держдумі

19 листопада 2025, 21:10
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Держдумі обговорюють закон, який прирівняє так званий “деструктивний контент” до екстремізму. Також закон дозволить “роскомнадзору” блокувати такий контент за спрощеною процедурою. 

У Росії уже не приховують справжніх намірів: нові рішення Кремля проти росіян

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що ця ініціатива подається як така, що захистить населення від небезпечного контенту. При цьому поняття “деструктивності”, як зазначають аналітики, не має чітких критеріїв. 

“Це означає, що будь-який незручний для влади контент може бути оголошений “шкідливим для психіки” і заблокований без суду, експертизи чи будь-якого прозорого механізму”, — зауважили у Центрі протидії дезінформації. 

Зазначається, якщо закон ухвалять, росіяни можуть втратити навіть можливість шукати в інтернеті інформацію на “небажані” для влади теми. 

“Росія робить все, щоб досягнути повного контролю над інтернетом, який у всьому світі лишається простором вільної думки. Кремль працює одночасно на двох напрямках: репресіями змушує мовчати тих, хто створює незручний контент, а цензурою й блокуваннями — позбавляє громадян можливості навіть його читати”, — пояснили у ЦПД.

Аналітики Центру наголосили, що під приводом “захисту” Росія взяла курс на тотальну цифрову ізоляцію населення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росії дорого обходиться війна проти України — Кремль намагається знайти гроші на продовження бойових дій. Влада РФ раніше намагалася приховано забирати гроші росіян на фінансування війни — через підвищення податків. Однак зараз уже не приховують своїх намірів — забирають гроші відкрито. 




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16260
