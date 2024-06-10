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В России уже придумали вознаграждение за уничтожение истребителя F-16: сколько готовы заплатить

Первые F-16 Fighting Falcon Воздушные силы Украины получат в ближайшее время.

сегодня, 21:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская компания "Форес" объявила о денежном вознаграждении в размере 15 миллионов рублей (примерно 168 тысяч долларов) за первый сбитый истребитель F-16. Генеральный директор компании Сергей Шмотьев сообщил об этом пропагандистскому агентству ТАСС во время Петербургского международного экономического форума.

В России уже придумали вознаграждение за уничтожение истребителя F-16: сколько готовы заплатить

F-16 для Украины (фото из открытых источников)

Ранее "Форес" уже предлагала вознаграждение в 5 миллионов рублей за первый подбитый западный танк. Кроме того, компания продолжает выплачивать российским военным по 500 тысяч рублей за каждый последующий уничтоженный танк западного производства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ сделали истерическое заявление по отношению к американским истребителям . Глава оборонного комитета Госдумы страны-агрессора Андрей Картаполов выдал очередное бессмысленное истерическое заявление по отношению к американским истребителям F-16. В частности, депутат террористической России заявил, что F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут "законной целью" для вооруженных сил, если эти самолеты будут выполнять боевые задачи.

Кроме того, российский депутат заявил, что речь идет также об аэродромах, на которых будут базироваться эти истребители, со всеми вытекающими последствиями. При этом российский политик подчеркнул, что РФ, якобы, не будет иметь к Западу претензий, если американские истребители будут стоять на аэродромах, как на хранении, после чего будут их перевозить в Украину, и уже там будут оснащать, проводить техобслуживание, а летать истребители из украинских аэродромов.

Известно, что еще год назад было принято политическое решение, чтобы передать Украине истребители F-16. Однако этих таких нужных Украине истребителей в стране до сих пор нет.



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